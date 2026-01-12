बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हंगामा! रसोइए ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Chhattisgarh News: बिलासपुर की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी (GGU) एक बार फिर विवादों में घिर गई है. ताजा मामला यूनिवर्सिटी के तात्या भील बॉयज़ हॉस्टल का है, जहां सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक B.Tech का छात्र सुबह नाश्ते के लिए हॉस्टल की किचन में गया था. वहां उसका ड्यूटी पर मौजूद कुक से किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया. यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई. स्थिति तब और खतरनाक हो गई जब कुक (रसोइए) ने कथित तौर पर किचन का चाकू उठाया और छात्र का पीछा करते हुए उसे चाकू मारने की कोशिश की. इस घटना से छात्रों में काफी गुस्सा है.

यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

दरअसल, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तात्या भील बॉयज़ हॉस्टल में एक B.Tech स्टूडेंट हर्ष अग्रवाल पर एक रसोइए द्वारा चाकू से हमला करने का आरोप है. स्टूडेंट किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब रहा और अपनी जान बचाई. यह शर्मनाक और डरावनी घटना हॉस्टल के CCTV कैमरों में कैद हो गई. इस घटना ने एक बार फिर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

छात्रों में भारी आक्रोश

वीडियो सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है. छात्रों का कहना है कि वे कैंपस के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं करते. घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कोनी पुलिस स्टेशन गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने एक बार फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि मेस स्टाफ स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का आपराधिक व्यवहार कैसे कर सकता है.

पुलिस के मुताबिक तात्या भील बॉयज़ हॉस्टल में बीटेक का छात्र हर्ष अग्रवाल नाश्ता लेने हॉस्टल की किचन में गया था, तभी उसका कुक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद मारपीट में बदल गया और आरोप है कि कुक ने चाकू उठाकर छात्र को दौड़ाया. इस पूरे मामले की जांच चल रही है.

