Bilaspur News: GGU में फिर भारी बवाल! होली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के बीच जमकर बरसे लात-घूंसे

Bilaspur News: बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्री होली सेलिब्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स के बीच हिंसक झड़प हो गई. झगड़ा इतना बढ़ गया कि स्टूडेंट्स ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए, जिससे वहां भगदड़ मच गई.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:27 PM IST
Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली रंगोत्सव प्रोग्राम के दौरान स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स में लड़ाई हो गई. बताया जा रहा है कि स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. स्टूडेंट्स ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि GGU में पहले भी कई बार हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं.

बिलासपुर के GGU में हंगामा
दरअसल, कोनी में गुरुघासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने होली से पहले कैंपस में "रंगोत्सव" ऑर्गनाइज़ किया था. जब कार्यक्रम अपने शबाब पर था, तभी स्टेज पर चढ़ने जैसी छोटी सी बात पर स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स के बीच बहस हो गई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई. लगातार कॉन्ट्रोवर्सी में रहने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया.

छात्रों के बीच जमकर बरसे लात-घूंसे
चश्मदीदों के मुताबिक बहस इतनी बढ़ गई कि छात्रों ने सारी तमीज़ खो दी और सबके सामने लड़ने लगे. इस हंगामे से इवेंट में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स में डर फैल गया, जो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे. सिक्योरिटी गार्ड्स के होने के बावजूद छात्रों को शांत करना मुश्किल था. पूरी घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स एक-दूसरे पर बुरी तरह हमला करते दिख रहे हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कही जांच की बात
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित रंगोत्सव इवेंट के दौरान स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुआ झगड़ा देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. वहां मौजूद छात्रों के मुताबिक, स्टूडेंट्स ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, जिससे वेन्यू पर भगदड़ जैसी हालत हो गई. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. फिलहाल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मामले की जांच कर रहा है और इसमें शामिल स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने पर बात कर रहा है.

