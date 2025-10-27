आस्था VS अस्मिता की जंग! छठ पूजा को लेकर बिलासपुर में बवाल; छत्तीसगढ़िया संगठनों ने क्यों जताया विरोध?

Bilaspur Chhath Ghat Protest: बिलासपुर में इन दिनों श्रद्धा और अस्मिता की जंग देखने को मिल रही है. छठ पूजा, जो आमतौर पर आस्था और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है, इस बार विवाद का केंद्र बन गई है. पूरा शहर जहां एक ओर छठी मैया की आराधना में लीन है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़िया संगठनों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उनका कहना है कि प्रशासन ने इस बार छठ पर्व के लिए भव्य घाट और सजावट पर लाखों रुपये खर्च किए हैं, जबकि स्थानीय त्योहार भोजली तिहार और सुवा नृत्य जैसे पारंपरिक पर्वों के लिए कभी ऐसी तैयारी नहीं की जाती. इससे नाराज लोगों का आरोप है कि सरकार अपनी बातों में तो ‘छत्तीसगढ़िया’ संस्कृति की बात करती है, लेकिन व्यवहार में उसे नजरअंदाज कर देती है.

छत्तीसगढ़िया संगठनों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से सवाल किया है कि जब बिलासपुर में स्थायी छठ घाट बनाया जा सकता है, तो क्या बिहार में भी “छत्तीसगढ़ महतारी चौक” बनाया जाएगा? उनका कहना है कि हर राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा के आधार पर पहचान रखता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में यहां की भाषा और त्योहारों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए. कई कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि बिलासपुर के नए छठ घाट का नाम बदलकर “भोजली घाट” रखा जाए, ताकि छत्तीसगढ़ की परंपराओं को सम्मान मिल सके.

क्यों बढ़ा विवाद?

स्थानीय लोगों का गुस्सा केवल छठ पर्व तक सीमित नहीं है. रायपुर में हाल ही में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना से पहले ही आक्रोश बढ़ा हुआ था और अब छठ पर्व पर दी गई सरकारी छुट्टी ने इस बहस को और हवा दे दी है. फिलहाल, बिलासपुर में यह मामला सिर्फ धार्मिक आयोजन का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता का विषय बन गया है. एक तरफ श्रद्धा का उत्सव जारी है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ी अस्मिता की आवाज बुलंद होती जा रही है. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

