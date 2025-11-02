Advertisement
छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हाइटेक चोरी! जीआरपी ने 24 घंटे में पलट दिया खेल, तीनों चोर चढ़े हत्थे

Bilaspur Train Theft: बिलासपुर जीआरपी ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हुई चोरी का खुलासा महज 24 घंटे में कर दिया. पुलिस ने जांजगीर-चांपा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया लैपटॉप, आईपैड, पासपोर्ट और मोबाइल बरामद किए. कार्रवाई के बाद यात्रियों का रेलवे सुरक्षा पर भरोसा और बढ़ा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:29 PM IST
Chhattisgarh Express Theft: छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में हुई चोरी की वारदात का खुलासा जीआरपी बिलासपुर ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर कर दिया. पुलिस की यह तत्काल कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है. इस हाई-प्रोफाइल केस में रेलवे पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया एप्पल लैपटॉप, आईपैड, पासपोर्ट, दस्तावेज और कीमती मोबाइल फोन बरामद किए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, चोरी की यह वारदात ट्रेन के एसी कोच में सफर के दौरान हुई थी, जहां एक यात्री का बैग गायब हो गया था. घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल था, लेकिन जीआरपी की तत्परता से लोगों का भरोसा एक बार फिर कायम हुआ है.

30 अक्टूबर की रात यात्री प्रज्वल शरद घाडगे ने जीआरपी बिलासपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में उनका पिट्ठू बैग चोरी हो गया है. बैग में एप्पल कंपनी का लैपटॉप, आईपैड, पासपोर्ट, मोबाइल और अन्य दस्तावेज थे, जिनकी कीमत करीब 1 लाख 70 हजार रुपये थी. शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी विश्वनाथ चक्रवर्ती ने तुरंत विशेष टीम गठित की. टीम ने स्टेशन से लेकर ट्रेन तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध यात्रियों के मूवमेंट का बारीकी से विश्लेषण किया. पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र की मदद से मामले की तह तक पहुंचना शुरू किया.

जांच में जुटी पुलिस 
पुलिस की मेहनत रंग लाई और मात्र 24 घंटे में जांजगीर-चांपा जिले से तीनों आरोपी संजय दास महंत, संदीप दास और आलोक कुमार प्रधान को दबोच लिया गया. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी गया लैपटॉप, आईपैड, पासपोर्ट, दस्तावेज और चार मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 2 लाख 30 हजार रुपये बताई जा रही है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले भी ट्रेन यात्रियों को निशाना बना चुके हैं और एक संगठित गिरोह के रूप में सक्रिय थे. फिलहाल जीआरपी बिलासपुर की टीम अन्य चोरी गई संपत्ति के वास्तविक मालिकों की तलाश कर रही है और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क की भी जांच जारी है.

(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

