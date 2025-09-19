छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 साल बाद ट्रेन की चेन पुलिंग का सच सामने आया!
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 साल बाद ट्रेन की चेन पुलिंग का सच सामने आया!

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 15 साल पहले हुई चेन पुलिंग के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में टीटी को आरोप मुक्त कर दिया है. यह मामला 2012 का बताया जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:15 PM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चेन पुलिंग पर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चेन पुलिंग पर बड़ा फैसला

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रेन की चेन पुलिंग के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जहां एक एक टीटीई को हाईकोर्ट ने 15 साल बाद बरी कर दिया है. साल 2012 में रेलवे ने दो बार चेन पुलिंग के आरोप में टीटीई की वेतनवृद्धि रोकी थी जबकि उसका डिमोशन भी किया था, साथ ही साथ वेतन कटौती की सजा भी दी थी. तब रेलवे ने 2 आरपीएफ जवानों के गवाह के आधार पर टीटीई को सजा दी थी, जिसमें कहा गया था कि टीटी ने चेन तो खींची पर उनका परिवार नहीं आया, जिसके बाद ही यह मामला चर्चा में आया था. फिर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, जहां कोर्ट ने टीटी को आरोप मुक्त कर दिया है, जिसमें कहा गया कि केवल चेन खींचना अपने आप में अपराध नहीं है जब तक कि यह साबित न हो कि इसे बिना उचित और पर्याप्त कारण के किया गया हो. 

छत्तीसगढ़ का है मामला 

मामला साल 2010 का है, जब आस्टिन हाइड बिलासपुर रेलवे स्टेशन से यशवंतपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे, आरोप था कि उन्होंने ट्रेन की अलार्म चेन दो बार खींची ताकि उनके परिवार की महिलाएं और सामान ट्रेन में चढ़ सके, रेलवे ने इस मामले की जांच के बाद आस्टिन हाइड को दोषी ठहराया और उनकी वेतनवृद्धि रोक दी, डिमोशन किया तथा दो साल के लिए वेतन कटौती की सजा दी. आरपीएफ के दो जवानों के गवाह बयान के आधार पर रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की, जबकि आस्टिन हाइड ने हमेशा ही इस सजा को अनुचित बताते हुए अपील की थी. विभागीय अपील, पुनरीक्षण अपील और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गईं थी, जिसके बाद उन्होंने 2024 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

ये भी पढ़ेंः क्या तलाक के बाद फिर से साथ रह सकते हैं पति-पत्नी? छत्तीसगढ़ HC ने सुनाया रोचक फैसला

हाईकोर्ट ने सजा समाप्त कर दी 

हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि आरोप अस्पष्ट थे और गवाहों ने केवल चेन खींचने की बात कही, लेकिन यह साबित नहीं किया कि यह बिना उचित कारण के किया गया, कोर्ट ने रेलवे प्रशासन और संबंधित सभी प्राधिकरणों द्वारा सजा को बरकरार रखने में गंभीर त्रुटि पाई. जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी पिछले आदेशों को रद्द करते हुए आस्टिन हाइड को दी गई सजा समाप्त कर दी, कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि चेन पुलिंग बिना उचित कारण की गई हो, तभी उसे कदाचार माना जाएगा. 

यह फैसला रेलवे कर्मियों के अधिकारों और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में न्याय की मिसाल माना जा रहा है, आस्टिन हाइड की लंबी कानूनी लड़ाई ने यह साबित किया है कि बिना पर्याप्त प्रमाण किसी पर कठोर सजा देना न्यायसंगत नहीं होता. 

बिलासपुर से शैलेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः बिलासपुर-दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, दो अलग-अलग हादसों में 16 गायों की मौत

chhattisgarh newsChhattisgarh High Court

