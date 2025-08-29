छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रेम की हुई जीत, कानून की गरिमा भी बरकरार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रेम की हुई जीत, कानून की गरिमा भी बरकरार

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले एक पति-पत्नी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. जिसमें पति-पत्नी को साथ रहने की इजाजत तो मिली है, लेकिन साथ ही बड़ी टिप्पणी भी की गई है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:54 PM IST
Bilaspur News: प्रेम विवाह के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिसमें प्रेम की जीत भी हुई तो कानून की गरिमा भी बरकरार रही है. क्योंकि यह एक  भावनात्मक और सामाजिक रूप से जुड़ा अहम मुद्दा था. प्रेम विवाह के बाद जबरन परिजनों की तरफ से ले जाई गई पत्नी को आखिरकार कोर्ट ने पति के साथ रहने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि व्यस्क महिला की इच्छा सर्वोपरि है, लेकिन उसे अपने माता-पिता का सम्मान भी बनाए रखना चाहिए यह भी जरूरी है. जिससे यह मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पत्नी को लेकर पति ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 

मुंगेली जिले का मामला 

दरअसल, बिलासपुर के रहने वाले सूरज बंजारे ने मुंगेली की रहने वाली एक लड़की से रायपुर के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था, लेकिन लड़की के परिजन इस शादी के खिलाफ थे. ऐसे में शादी के कुछ समय बाद ही वह लड़की को अपने साथ ले गए और उसे वापस नहीं भेज रहे थे. ऐसे में सूरज बंजारे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसकी पहली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि लड़की को तुरंत ही पेश किया जाए. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंगेली एसपी को निर्देश दिया कि युवती को किसी भी हालत में बरामद कर कोर्ट में पेश किया जाए, आदेश के पालन में युवती को पुलिस सुरक्षा में कोर्ट लाया गया.

पति के साथ रहना चाहती हूं

लड़की को जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने महिला से स्पष्ट रूप से पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है, पति या अपने परिजन?, जिसके जवाब में महिला ने भावुक होकर कहा 'मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं.' जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा 'हम आपकी मर्जी का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको माता-पिता को नहीं भूलना चाहिए.' कोर्ट ने महिला की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उसे पति के साथ रहने की अनुमति दे दी. साथ ही यह भी कहा कि विवाह के बाद भी अपने जन्मदाताओं के प्रति फर्ज नहीं भूलना चाहिए. 

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब पति पत्नी के साथ रहेगी. क्योंकि कोर्ट ने उसे पति के साथ जाने की इजाजत दे दी है. ऐसे में अब परिजन दवाब नहीं बना पाएंगे. लेकिन प्रेम विवाह के इस मामले में जिस तरह से हाईकोर्ट ने माता-पिता की मर्यादा बनाए रखने की बात कही है, वह भी अहम माना जा रहा है. 

;