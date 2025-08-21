छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: गुजारा भत्ता बहू का अधिकार, ससुर नहीं पाएगा इनकार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है तो जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता, तब तक वह अपने ससुर से भरण-पोषण लेने की अधिकारी है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला हिंदू भरण-पोषण एवं दायित्व अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत दिया गया है. जिसे अहम माना जा रहा है. फैमिली कोर्ट की तरफ से भी यही फैसला सुनाया गया था, लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

विधवा महिला ने लगाई थी याचिका

दरअसल, एक विधवा महिला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उसने अपने पति की मौत के बाद ससुर से गुजारा भत्ता देने की मांग की थी. फैमिली कोर्ट ने यह याचिका मंजूर की और सुनवाई के बाद ससुर को भरण-पोषण देने का आदेश दिया था, लेकिन ससुर ने इस फैसले को को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की, ससुर का तर्क था कि उसकी आय सीमित है, जबकि वह खुद भी पेशन पर आश्रित है, ऐसी स्थिति में बहू को भरण-पोषण देना उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ससुर की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि हिंदू विधवा बहू को उसके जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता देना कानून के तहत एक दायित्व है, जब तक बहू पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक ससुर उसके प्रति अपने दायित्वों से मुकर नहीं सकता.

विधवा बहू का 'सुरक्षा कवच'

बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह प्रावधान विधवा बहू के लिए 'सुरक्षा कवच' की तरह है, जिसे समाज में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि यह बात सही है कि ससुर की की आय सीमित है, लेकिन अगर बहू की स्वयं की कोई आय नहीं है, या उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो फिर उसे भरण-पोषण देना उसकी जिम्मेदारी बनती है. इसलिए ससुर को बहू के लिए भरण पोषण देना होगा.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह फैसला विधवा महिलाओं के अधिकारों की दिशा में मजबूती लेकर आएगा. जबकि पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी भी विधवा बहू के प्रति तय करता है.

बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट

