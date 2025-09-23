पत्नी पति को कहती थी पालतू चूहा, मामला पहुंच गया हाईकोर्ट, 1 जिद बनी तलाक का कारण
पत्नी पति को कहती थी पालतू चूहा, मामला पहुंच गया हाईकोर्ट, 1 जिद बनी तलाक का कारण

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पत्नी ने पति को इसलिए तलाक दिया, क्योंकि वह अपने माता-पिता के साथ रखता था, जिस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:11 PM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का तलाक पर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का तलाक पर बड़ा फैसला

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का तलाक के मामले में सुनाया गया फैसला अहम माना जा रहा है. जहां अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की पुष्टि की है. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पत्नी का पति को केवल इसलिए 'पालतू चूहा' कहना मानसिक क्रूरता है, क्योंकि वह अपने माता-पिता को साथ रखता है. पत्नी अपने पति को माता-पिता से अलग होकर रहने के लिए मजबूर करने की जिद कर रही थी, ऐसा करना छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता की श्रेणी में रखा है. यह फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल थे की तरफ से सुनाया गया है. कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी और पति को तलाक की मंजूरी बरकरार रखी है. 

रायपुर के दंपति का है मामला 

यह मामला रायपुर एक दंपत्ति से जुड़ा है. जिनकी शादी 28 जून 2009 में हुई थी, एक साल बाद उनके यहां एक बेटे का जन्म हुआ, दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और पति ने क्रूरता, परित्याग और शारीरिक प्रताड़ना के आधार पर फैमिली कोर्ट, रायपुर में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी. पति ने अपनी याचिका में बताया कि पत्नी उसके माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है और उनसे अलग रहने की जिद करती है, लेकिन जब वह ऐसा करने से मना करता है तो वह उसके साथ गाली-गलौज करती है, इतना ही नहीं वह उसे 'पालतू चूहा' जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाती है. इसके अलावा पति ने याचिका में बताया कि पत्नी ने जबरन गर्भपात करने की कोशिश भी की थी, इसके अलावा 2010 में मायके जाने के बाद वह वापस घर नहीं लौटी. 

मैसेज बना पक्का सबूत 

पति की बातों का पक्का सबूत उसकी पत्नी की मैसेज बना, जिसमें उसने लिखा था कि 'अगर तुम अपने माता-पिता को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते हो तो जवाब दो, वरना मत पूछो'. वहीं क्रॉस एग्जामिनेशन में पत्नी ने यह स्वीकार किया कि यह मैसेज उसी ने भेजा था और वह वाकई अगस्त 2010 के बाद कभी ससुराल नहीं लौटी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा 'भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, पति को अपने माता-पिता से अलग रहने को मजबूर करना मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है. कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी की तरफ से लगातार अपमानजनक व्यवहार, गाली-गलौज और अलगाव की जिद ने पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है.'

हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का गुजारा भत्ता वाला आदेश जारी रखा. जिसमें हाईकोर्ट ने पत्नी को 5 लाख रुपये एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. जबकि उसके बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 6,000 रुपये और पत्नी को 1,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश भी जारी किया गया है. वर्तमान में पत्नी एक लाइब्रेरियन हैं और पति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं. 

बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट 

;