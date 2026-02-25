नहीं थम रहा बम थ्रेट का सिलसिला...छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी; चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

Bilaspur high court bomb threat email: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को धमकी भरा मेल आया है जिसमें उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. धमकी भरे इस मेल के बाद से पूरे कोर्ट परिसार को खाली करा दिया गया है. पुलिस अलर्ट मोड पर है और कोर्ट के आसपास पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है. फिलहाल हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर तैनात हैं.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

देश में धमकी भरे मेल और बम थ्रेट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कभी दिल्ली की स्कूलों तो कभी कोर्ट परिसर को धमकी भरा मेल आता है. आज सुबह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिसके बाद से कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एंट्री एक्जिट प्वाइंट पर सुरक्षा कड़ी दी गई है वहीं अंदर बाहर आने जाने वाले लोगों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

चप्पे-चप्पे पर नजर

इस धमकी भरे मिलने के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर है. एस एस पी बिलासपुर रजनेश सिंह ने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है, उन्होंने खुद कमान संभाली हुई है. सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी. फिलहाल हाईकोर्ट परिसर में सघन तलाशी जारी है. पुलिस फोर्स, बम डिस्पोज स्कॉड और साइबर टीम मौके पर लगी है और अपना काम कर रही है.

जांच में क्या कुछ मिला

एस एस पी बिलासपुर रजनेश सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि साइबर टीम ईमेल के सोर्स को ट्रेस करने में जुटी है. सर्वर, IP एड्रेस और डिसर्वर लोकेशन की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, फिर भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. साइबर टीम सघन जांच कर ही है और पता लगा रही कि इसके पीछे किसका हाथ है. बता दें कि, 1 महीने पहले राज्य के सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी और जगदलपुर जिला कोर्ट को भी ऐसा ही धमकी भरा मेल आया था लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला था. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

