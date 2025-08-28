छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रजिस्टर्ड डाक का दौर खत्म, 'स्पीड' से पहुंचेगा नोटिस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2899903
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रजिस्टर्ड डाक का दौर खत्म, 'स्पीड' से पहुंचेगा नोटिस

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं. अब रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट से ही हाईकोर्ट के नोटिस और दस्तावेज भेजे जाएंगे.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियमों में किया बदलाव
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियमों में किया बदलाव

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से अब कोर्ट में रजिस्टर्ड डाक का दौर खत्म हो जाएगा, जबकि अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक के बजाय भारतीय डाक सेवा की स्पीड पोस्ट सुविधा के माध्यम से भेजे जाएंगे, इस बदलाव को लेकर अदालत प्रशासन का कहना है कि इससे संबंधित पक्षों तक सूचना अधिक तेज़ी और सुनिश्चित तरीके से पहुंचेगी, जबकि प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी हो जाएगी. जिससे कोर्ट के समय की बचत भी होनी शुरू होगी. 

रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट 

दरअसल, अब तक हाईकोर्ट की तरफ से पक्षकारों, वकीलों और सरकारी विभागों को नोटिस एवं अन्य दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे जाते थे. हालांकि, इस व्यवस्था में कई बार यह शिकायतें सामने आती थीं कि संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज समय पर प्राप्त नहीं हुआ या जानबूझकर प्राप्त करने से इनकार कर दिया गया. इससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती थी और कई मामलों में तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहता था. ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले से न केवल दस्तावेजों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी, बल्कि देरी या लापरवाही की स्थिति में संबंधित पक्ष की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी. स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए नोटिस का ट्रैकिंग सिस्टम अधिक सटीक होता है, जिससे कोर्ट को यह जानकारी मिल सकेगी कि दस्तावेज कब और किसने प्राप्त किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार

इसके अलावा बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड डाक की प्रक्रिया में थोड़ी परेशानियां भी आ रही थी. क्योंकि स्पीड पोस्ट की अपेक्षा रजिस्टर्ड डाक की प्रक्रिया स्लो होती है. इसमें समय-सीमा की पाबंदियों के चलते न्यायिक कार्यों में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती थीं, कई बार विभागीय अधिकारी या पक्षकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि उन्हें नोटिस समय पर नहीं मिला. इस बहानेबाजी पर अब लगाम लगेगी. 

पहले भी हुए कई बदलाव 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले कुछ सालों में ई-कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल फाइलिंग जैसे कई तकनीकी बदलावों को अपनाया है, यह नया निर्णय भी उसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है. इससे कोर्ट और आम नागरिकों के बीच दूरी कम होगी और आम जनता को न्याय मिलने की प्रक्रिया सरल होगी. 

ये भी पढ़ेंः नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

chhattisgarh newsChhattisgarh High Court

Trending news

mp news
वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म! MP में रेलवे चला रही 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें; देखें
MP smart meter news
MP News: स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले-बल्ले, सुबह से शाम तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली
Bilaspur News
चोरी करने दुकान में घुसे चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने दुकानदार पर दर्ज किया केस
simhastha 2028
सिंहस्थ की तैयारियों पर शाह को आपत्ति! पूछा, स्थायी निर्माण क्यों? बनाओ नया प्लान
Bilaspur Bengaluru special train
नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mandsaur News
वैष्णो देवी में मंदसौर के 7 तीर्थयात्री भूस्खलन का शिकार, 2 की मौत,2 लापता और 3 घायल
OBC reservation
27% OBC आरक्षण पर नई रणनीति! CM मोहन ने बुलाई कांग्रेस-सपा और BJP की सर्वदलीय बैठक
raipur news
नहीं रहीं रायपुर की पहली महिला विधायक रजनी ताई उपासने, कुछ समय से चल रही थीं बीमार
durg news
पति बना राह का कांटा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या, अंधे कत्ल की गुत्थी...
;