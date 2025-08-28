छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रजिस्टर्ड डाक का दौर खत्म, 'स्पीड' से पहुंचेगा नोटिस

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से अब कोर्ट में रजिस्टर्ड डाक का दौर खत्म हो जाएगा, जबकि अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक के बजाय भारतीय डाक सेवा की स्पीड पोस्ट सुविधा के माध्यम से भेजे जाएंगे, इस बदलाव को लेकर अदालत प्रशासन का कहना है कि इससे संबंधित पक्षों तक सूचना अधिक तेज़ी और सुनिश्चित तरीके से पहुंचेगी, जबकि प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी हो जाएगी. जिससे कोर्ट के समय की बचत भी होनी शुरू होगी.

रजिस्टर्ड डाक की जगह स्पीड पोस्ट

दरअसल, अब तक हाईकोर्ट की तरफ से पक्षकारों, वकीलों और सरकारी विभागों को नोटिस एवं अन्य दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजे जाते थे. हालांकि, इस व्यवस्था में कई बार यह शिकायतें सामने आती थीं कि संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज समय पर प्राप्त नहीं हुआ या जानबूझकर प्राप्त करने से इनकार कर दिया गया. इससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती थी और कई मामलों में तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहता था. ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले से न केवल दस्तावेजों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित होगी, बल्कि देरी या लापरवाही की स्थिति में संबंधित पक्ष की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी. स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए नोटिस का ट्रैकिंग सिस्टम अधिक सटीक होता है, जिससे कोर्ट को यह जानकारी मिल सकेगी कि दस्तावेज कब और किसने प्राप्त किया.

इसके अलावा बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड डाक की प्रक्रिया में थोड़ी परेशानियां भी आ रही थी. क्योंकि स्पीड पोस्ट की अपेक्षा रजिस्टर्ड डाक की प्रक्रिया स्लो होती है. इसमें समय-सीमा की पाबंदियों के चलते न्यायिक कार्यों में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न होती थीं, कई बार विभागीय अधिकारी या पक्षकार यह कहकर पल्ला झाड़ लेते थे कि उन्हें नोटिस समय पर नहीं मिला. इस बहानेबाजी पर अब लगाम लगेगी.

पहले भी हुए कई बदलाव

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले कुछ सालों में ई-कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल फाइलिंग जैसे कई तकनीकी बदलावों को अपनाया है, यह नया निर्णय भी उसी दिशा में एक और कदम माना जा रहा है. इससे कोर्ट और आम नागरिकों के बीच दूरी कम होगी और आम जनता को न्याय मिलने की प्रक्रिया सरल होगी.

