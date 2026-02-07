Advertisement
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा टूटना रेप नहीं, 15 साल पुराने मामले में रद्द की FIR

Chhattisgarh News-दुष्कर्म मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि दो लोगों के बीच लंबे समय से चल रिश्ते को बाद में इसलिए दुष्कर्म नहीं माना जा सकता, जिसमें रिश्ता बाद में टूट गया हो. इस टिप्पणी के साथ आपराधिक कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देने से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होने और न्याय का उल्लंघन होने के कारण हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी आरोप पत्र को रद्द कर दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 07, 2026, 04:03 PM IST
Chhattisgarh Highcourt Big Decision-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध रहे हों, तो बाद में शादी का वादा पूरा न होने पर उसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. जस्टिस अरविंद कुमार की सिंगल बेंच ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द कर दिया है. 

क्या था पूरा मामला
मामला भिलाई की एक महिला से जुड़ा है, जिसने मार्च 2020 में एक व्यक्ति के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि आरोपी व्यक्ति साल 2005 से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था. जब उसने विरोध किया, तो उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई. पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल कोर्ट में पेश किया था. 

कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने मामले की गहन सुनवाई के बाद पुलिस की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जोर दिया. महिला और पुरुष लगभग 15 साल तक रिश्ते में रहे. महिला को आरोपी की सामाजिक स्थिति, जातिगत अंतर और उसके शादीशुदा होने की पूरी जानकारी थी. इसके बावजूद उसने रिश्ता जारी रखा, जो साबित करता है कि यह धोखे पर आधारित नहीं बल्कि सहमति पर आधारित संबंध था. 

लंबे समय तक नहीं की शिकायत
कोर्ट ने कहा कि 15 साल के लंबे अंतरात में महिला ने कभी किसी अथॉरिटी या पुलिस ने शिकायत नहीं की. इतने वर्षों तक नियमित संपर्क और शारीरिक संबंध इस बात का प्रणाम हैं कि रिश्ता अपनी मर्जी से था. बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लंबे समय तक चले सहमति वाले रिश्ते के बाद यदि किन्हीं कारणों से शादी का वादा पूरा नहीं हो पाता, तो उसे अपने आप में दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता. जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और न्याय का उल्लंघन होगा.

