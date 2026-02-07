छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा टूटना रेप नहीं, 15 साल पुराने मामले में रद्द की FIR

Chhattisgarh Highcourt Big Decision-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध रहे हों, तो बाद में शादी का वादा पूरा न होने पर उसे दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. जस्टिस अरविंद कुमार की सिंगल बेंच ने इस टिप्पणी के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द कर दिया है.

क्या था पूरा मामला

मामला भिलाई की एक महिला से जुड़ा है, जिसने मार्च 2020 में एक व्यक्ति के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि आरोपी व्यक्ति साल 2005 से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था. जब उसने विरोध किया, तो उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई. पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल कोर्ट में पेश किया था.

कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने मामले की गहन सुनवाई के बाद पुलिस की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जोर दिया. महिला और पुरुष लगभग 15 साल तक रिश्ते में रहे. महिला को आरोपी की सामाजिक स्थिति, जातिगत अंतर और उसके शादीशुदा होने की पूरी जानकारी थी. इसके बावजूद उसने रिश्ता जारी रखा, जो साबित करता है कि यह धोखे पर आधारित नहीं बल्कि सहमति पर आधारित संबंध था.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे समय तक नहीं की शिकायत

कोर्ट ने कहा कि 15 साल के लंबे अंतरात में महिला ने कभी किसी अथॉरिटी या पुलिस ने शिकायत नहीं की. इतने वर्षों तक नियमित संपर्क और शारीरिक संबंध इस बात का प्रणाम हैं कि रिश्ता अपनी मर्जी से था. बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लंबे समय तक चले सहमति वाले रिश्ते के बाद यदि किन्हीं कारणों से शादी का वादा पूरा नहीं हो पाता, तो उसे अपने आप में दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता. जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और न्याय का उल्लंघन होगा.

यह भी पढ़ें-कूनो नेशनल पार्क में गूंजी किलकारी, चीता 'आशा' ने 5 शावकों को दिया जन्म

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!