सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में फहराया तिरंगा, ये रही भाषण की 5 बड़ी बातें

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. वह राज्य के ऐसे दूसरे सीएम हैं जिन्होंने बिलासपुर में झंडा फहराया है. सीएम साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस बल को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के दौरान पदक भी बांटे. उन्होंने इस दौरान अपने भाषण में आने वाले कामों की बातें कही हैं. सीएम साय ने कहा कि मार्च तक छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नक्सलमुक्त हो जाएगा और इस बार राज्य में कई अहम काम होंगे, जबकि नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में अब विकास तेज हो गया और आने वाले समय में विकास कार्य और तेज किए जाएंगे.

नक्सलमुक्त होगा छत्तीसगढ़

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो जाएगा, क्योंकि नक्सलवाद आखिरी चरण में है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि नियदन नेल्लानार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित रहे जिलों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं. नक्सलवाद अब छत्तीसगढ़ में आखिरी चरण में हैं और मार्च में नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

धान खरीदी बढ़ी

वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर भी सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में धान का उत्पादन तेजी से बढ़ा है. धान खरीदी छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 149 लाख मीट्रिक टन तक हो गई है, जिसके लिए इस साल किसानों के खाते में सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया है. धान खरीदी के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है. जिससे छत्तीसगढ़ में लगातार धान का रकवा भी बढ़ रहा है.

महतारी वंदन योजना

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महतारी वंदन योजना के जरिए राज्य में महिलाओं के हित में लगातार काम कर रही है. छत्तीसगढ़ में हर महीने 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए 1000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, इस योजना का लाभ राज्य की महिलाएं उठा रही हैं.

छत्तीसगढ़ में बन रहे 26 लाख मकान

सीएम विष्णुदेव साय ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 26 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत हो चुके हैं और राज्य में हर दिन 2 हजार निर्माण कार्य जारी है. ग्रामीण और शहरी स्तर पर तेजी से लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है.

विद्युत गैस उत्पादन में दूसरा स्थान

छत्तीसगढ़ विद्युत गैस उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य का दूसरा स्थान विद्युत गैस उत्पादन में आ चुका है. सीएम ने बताया कि राज्य में गैस उत्पादन और सौर उर्जा के मामले में चल रही परियोजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है. जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिल रहा है.

सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी के बाद बिलासपुर में झंडा फहराने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हो गए हैं. अजीत जोगी ने साल 2001 से लेकर 2003 तक गणतंत्र दिवस के मौके पर लगातार बिलासपुर में ही झंडा फहराया था, उसके बाद रमन सिंह और भूपेश बघेल अपने कार्यकाल के दौरान बिलासपुर नहीं आए. लेकिन सीएम विष्णुदेव साय ने 77वें गणतंत्र दिवस पर बिलासपुर में झंडा फहराया है.

