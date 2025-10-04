Chhattisgarh Pooja Special Train 2025: छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी है. आगामी दिवाली और छठ त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ज़ोन 52 से ज़्यादा त्यौहार/पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. इन स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म बर्थ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जा रही हैं. यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करने के लिए, रेलवे प्रशासन ने सभी स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध बर्थ की जानकारी सार्वजनिक कर दी है. यात्री अपनी टिकट पहले से बुक करा सकते हैं.

बिलासपुर ज़ोन में कन्फर्म बर्थ पाने की टेंशन खत्म

दरअसल, त्योहारी सीज़न को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 52 से ज़्यादा पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है. यात्रियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कन्फर्म सीटें मिलेंगी. यानि जो पहले टिकट बुक करेगा उसको कंफर्म मिल जाएगी. रेलवे ने सभी ट्रेनों में खाली बर्थ उपलब्ध करा दी हैं, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आसान हो गया है. बिलासपुर से पुणे और बेंगलुरु (येलहंका) जाने वाली ट्रेनों में एसी, इकोनॉमी और स्लीपर क्लास की सैकड़ों सीटें उपलब्ध हैं. ये ट्रेनें सितंबर से नवंबर तक विभिन्न तिथियों पर चल रही हैं.

देखें ट्रेनों के नाम

बता दें कि रेलवे प्रशासन ने 52 से ज़्यादा पूजा स्पेशल ट्रेनों में खाली बर्थ की जानकारी सार्वजनिक कर दी है. यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद के लिए यह कदम उठाया गया है. उदाहरण के तौर पर, बिलासपुर-हडपसर (पुणे) पूजा स्पेशल (गाड़ी संख्या 08265) 22 अक्टूबर को बिलासपुर से चलेगी, जिसमें AC-III और AC-III इकॉनमी में कुल 262 बर्थ उपलब्ध हैं.

इसी तरह, बिलासपुर-यलहंका (बेंगलुरु) फेस्टिवल स्पेशल (गाड़ी संख्या 08261/08262) 22 फेरों के लिए चलाई जा रही है. इस ट्रेन में 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक की यात्रा के लिए AC-II, AC-III, AC-III इकॉनमी, और स्लीपर क्लास में भारी संख्या में सीटें खाली हैं। उदाहरण के लिए, 14 अक्टूबर को 407 AC-III और 84 स्लीपर बर्थ उपलब्ध हैं. यह ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जैसे स्टेशनों पर रुकती है. यात्री इस जानकारी का उपयोग करके जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करा सकते हैं और त्योहारों में कंफर्म यात्रा का लाभ उठा सकते हैं.