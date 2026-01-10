पर्यटन मंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम के छुए पैर, 2023 विधानसभा चुनाव में दी थी मात, पूछा- क्या हालचाल?

T S Singhdeo-Rajesh Agrawal Meeting: सियासत में जहां आमतौर पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है. लेकिन बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में राजनीति का एक अलग सीन देखने को मिला है. शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से मिलने पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल पहुंचे. जहां पर मुलाकात के दौरान मंत्री राजेश अग्रवाल ने सिंहदेव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने भी यही सम्मान दिखाया. यह दृश्य राजनीति में शिष्टाचार और संस्कार की मिसाल बन गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, मुलाकात के दौरान माहौल पूरी तरह से सहज और अपनापन भरा रहा. टीएस सिंहदेव ने मंत्री राजेश अग्रवाल का हालचाल जाना और पूछा कि वे बिलासपुर दौरे पर आए हैं या रायपुर जा रहे हैं. इस पर मंत्री ने बताया कि वे यहां एक राजभाषा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच हल्की-फुल्की हंसी-मजाक भी हुई. कुछ देर रुकने के बाद मंत्री राजेश अग्रवाल ने सिंहदेव से अनुमति ली और वहां से रवाना हो गए.

आमने - सामने थे दोनों नेता

गौरतलब है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों नेता एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में थे. सरगुजा विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव को हराकर राजेश अग्रवाल पहली बार विधायक बने और इसके बाद उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी भी मिली. चुनावी दौर में दोनों खेमों के बीच सियासी गर्माहट साफ नजर आई थी. हालांकि चुनाव के बाद हालात बदले और अब दोनों नेताओं के बीच सम्मान और शालीनता की तस्वीर सामने आई है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा

छत्तीसगढ़ भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान न कोई तंज था और न ही कोई कटाक्ष. इसके बजाय राजनीति का एक सकारात्मक चेहरा देखने को मिला. अक्सर राजनीति में मतभेदों को व्यक्तिगत बना लिया जाता है, लेकिन इस मुलाकात ने यह संदेश दिया कि विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आपसी सम्मान बना रह सकता है. यही कारण है कि यह मुलाकात अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

नई योजना से गरीबों पर असर

वहीं बिलासपुर दौरे के दौरान टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि मजदूरों का कानूनी अधिकार है, जो हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देता है. सिंहदेव ने कहा कि शर्तों वाली नई योजनाओं के जरिए मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है. केंद्र की हिस्सेदारी घटने से राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा.

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

