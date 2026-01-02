Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3061316
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर में न्यू ईयर भोज की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, हिंदू संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप

Bilaspur News-बिलासपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बहाने भोज और प्रार्थना सभा कर धर्मांतरण किया जा रहा था. हिंदूवादी संगठनों ने पास्टर का वीडियो भी बनाया है. हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि प्रार्थना सभा की आड़ में महिलाओं और पुरुषों को तरह-तरह के लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में न्यू ईयर भोज की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, हिंदू संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप

Bilaspur Religious Conversion-छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बहाने भोज और प्रार्थना सभा कर धर्मांतरण कराने का आरोप है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पास्टर का शपथ दिलाते हुए वीडियो भी बनाया है, जिसमें वो प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों को नए साल में बपतिस्मा लेने की शपथ दिला रहे हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पास्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. 

लालच देकर धर्मांतरण कराने का आरोप
यह घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है. हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि प्रार्थना सभा की आड़ में महिलाओं और पुरुषों को स्वास्थ्य सुविधाएं, खाना-पीना और अन्य लाभ देने का लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. जोंधरा गांव के सुखनंदर लहरे ईसाई धर्म को मानता है. उस पर आरोप है कि पास्टर बनकर गांव के भोले-भाले लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा था. न्यू ईयर पर वह अपने घर में भोज और प्रार्थना सभा आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं को बुलाया था. 

प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण
जब गांव में प्रार्थना सभा आयोजिन होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो वे वहां पहुंच गए. उन्होंने घर में भोज से पहले आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान इसका चुपचाप वीडियो बनाया, जिसमें सुखनंदर लहरे लोगों को प्रभु ईशु को मानने और 2026 में बपतिस्मा लेने की शपथ दिलाता दिख रहा है. स्थानीय युवकों ने वीडियो हिंदू संगठन को भेज दिया. इसके बाद हिंदू संगठन और स्थानीय युवक वहां पहुंच गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

धर्मांतरण कराने का लगाया आरोप
इसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि न्यू ईयर भोज की आड़ में लोगों को इकट्ठा किया गया था. प्रार्थना सभा की आड़ में महिलाओं और पुरुषों को स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य लालच देकर धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा था.स्थानीय युवकों और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बिना अनुमति प्रार्थना सभा कराने और धर्मांतरण कराने के आरोप में सुखनंदन लहरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

जान लीजिए क्या है बपतिस्मा
बपतिस्मा ईसाई धर्म में पवित्र संस्कार है, इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है. किसी व्यक्ति को ईसाई समुदाय में शामिल करने और मसीह के साथ नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है. 

यह भी पढ़ें-इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी ही बना मौत की वजह, लैब रिपोर्ट में खुलासा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsBilaspur NewsReligious Conversion

Trending news

MPPSC
डॉक्टरों के लिए खुला सरकारी नौकरी का रास्ता! लंबे इंतजार के बाद AMO की होगी भर्ती...
chhattisgarh news
न्यू ईयर भोज की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, हिंदू संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप
Chhattisgarh Government
12 महीने में से 5 महीने करना होगा काम! 7 महीने रहेगी छुट्टी, हॉलिडे कैलेंडर जारी...
Chhattisgarh Armed Force
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भर्ती अपडेट: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी...
Tamnar violence
तमनार हिंसा: महिला आरक्षक की फाड़ी वर्दी, खेत में घसीटा, रो-रोकर करती रही मिन्नतें
road accident
नए साल पर दो परिवारों की उजड़ी जिंदगी, MP में दो दर्दनाक हादसे, 8 लोगों की मौत...
katni crime news
घर में घुसकर भाजपा समर्थित सरपंच की पत्नी से दुष्कर्म, दहशत में पीड़ित का परिवार...
bijapur news
बीजापुर के जवान ने झट से दिया 1 करोड़ के सवाल का जवाब, Big B ने डिनर पर बुलाया घर!
RSS chief Mohan Bhagwat
नए साल के दूसरे दिन मोहन भागवत का एमपी दौरा, 31 जिलों के युवाओं से करेंगे चर्चा
Mahakal Temple Ujjain
नए साल के पहले दिन महाकाल के दरबार में आस्था का सैलाब, जानिए पूरा आंकड़ा