'भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा...', बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री ने दी चेतावनी

Dhirendra Shastri Statement on Conversion: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. इस दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने देश के लोगों को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि धर्मांतरण, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि धर्मांतरण कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है. वहीं उन्होंने कांकेर घटना पर भी गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ, तो हालात बिगड़ेंगे. इस बयान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. वहीं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू समर्थन में आए.

बता दें कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री पांच दिवसीय हनुमंत कथा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया पर बात करते हुए कहा कि धर्मांतरण एक भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है. यह किसी बीमारी से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि देश में यदि बांगलादेश जैसे हालात नहीं बनने देने हैं, तो यह समय बेहद महत्वपूर्ण है. पं. शास्त्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हिंदू समाज संगठित नहीं हुआ, तो बांगलादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ, वैसी स्थिति भारत और छत्तीसगढ़ के चौक-चौराहों पर भी देखने को मिल सकती है.

हिंदुओं की दी चेतावनी

अक्सर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. छत्तीसगढ़ में में धर्मांतरण को लेकर दिए गए उनके एक बयान ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. इस मामले में अब मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू खुलकर पंडित शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं. धर्मांतरण के मुद्दे पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कड़े रुख को अब केंद्रीय नेतृत्व का भी साथ मिल गया है. केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने पंडित शास्त्री की बातों को कटु सत्य बताते हुए कहा कि वे सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं. केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश में धर्मांतरण और मतांतरण एक गंभीर समस्या बन चुका है.

कांग्रेस पर साधा निशाना

जैसा उन्होंने कहा कि यह कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा है. इतना ही नहीं, तोखन साहू ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है, तो वह धर्मांतरण को बढ़ावा देती है और विपक्ष में आने पर केवल दिखावे की मांग करती है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसके खिलाफ रही है और जरूरत पड़ने पर इसके लिए सख्त कानून भी बनाएगी.

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

