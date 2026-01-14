कस्टम मिलिंग घोटाला: अनवर ढेबर और पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जांच रहेगी जारी

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी अनवर ढेबर और रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है. इस मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (EOW) कर रही थी, जिसने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसी के साथ शराब घोटाले से जुड़े दो अन्य आरोपियों मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी अदालत ने राहत प्रदान की है.

वहीं शराब घोटाले मामले में दो आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी राहत मिली है. बचाव पक्ष के वकील हर्षवर्धन परघानिया ने बताया कि आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने कस्टम मिलिंग घोटाले में मामला दर्ज किया था.इसी मामले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को जमानत दी गई है. इसी तरह, शराब घोटाले मामले में आरोपी मुकेश मनचंदा और अतुल सिंह को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है.

140 करोड़ से अधिक का घोटाला

दरअसल, छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग स्कैम 140 करोड़ रुपये से ज़्यादा का होने का अनुमान है. आरोप है कि इस स्कैम में 140 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम गैर-कानूनी तरीके से वसूली गई. इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों तक के शामिल होने की बात सामने आई है. ईओडब्ल्यू (EOW) की जांच के अनुसार, नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में चावल जमा करने के बदले राइस मिलर्स से मोटी रकम वसूली गई थी.

बड़े पैमाने पर पाई गई थीं गड़बड़ियां

आरोपों के मुताबिक अलग-अलग राइस मिलर्स ने नागरिक आपूर्ति निगम और एफसीआई में कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई थीं. इस मामले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा को आरोपी बनाया गया था. EOW (इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग) ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था. अब हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है. हालांकि इस मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.

