चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के चलते ट्रेनें लेट, बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस रीशेड्यूल

Bilaspur Tirupati Express: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के चलते दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनों पर भी असर दिख रहा है. बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस को भी 28 अक्टूबर रीशेड्यूल किया गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 17481 बिलासपुर–तिरुपति एक्सप्रेस समय में बदलाव किया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है, जिसकी जानकारी भी जारी कर दी गई है. वहीं स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ताकि स्टेशन पर यात्रियों को दिक्कत न हो.

बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस का नया समय

रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन अपने तय समय दोपहर 3 बजकर 35 मिनट की जगह अब रात 10 बजकर 35 मिनट पर बिलासपुर स्टेशन से रवाना होगी. रेलवे ने बताया कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों से यह बदलाव अस्थायी रूप से किया गया है. क्योंकि चक्रवाती तूफान मोंथा का आंध्रप्रदेश में भी असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है.

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान 'मोंथा' बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में तेजी से सक्रिय है. इसके प्रभाव से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. इसी वजह से रेलवे ने एहतियातन कुछ ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया है, ताकि यात्रियों की असुविधा को कम किया जा सके.

स्टेशन पर बढ़ाई गई व्यवस्थाएं

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सभी स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है,स्टेशन परिसर में घोषणाओं और डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से समय परिवर्तन की जानकारी लगातार दी जा रही है, ताकि यात्रियों में कन्फ्यूजन न रहे और यात्री परेशान न हो. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन के नवीनतम समय की जानकारी अवश्य जांच लें. इसके लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मौसम की स्थिति सामान्य होते ही ट्रेन संचालन पुराने समय के हिसाब से ही कर दिया जाएगा.

