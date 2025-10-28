Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2978579
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के चलते ट्रेनें लेट, बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस रीशेड्यूल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भी चक्रवात तूफान 'मोंथा' का असर दिख रहा है, जिसके चलते ट्रेनों को भी रीशेड्यूल किया जा रहा है, वहीं कई जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 03:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यह ट्रेन हुई रीशेड्यूल
यह ट्रेन हुई रीशेड्यूल

Bilaspur Tirupati Express: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के चलते दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनों पर भी असर दिख रहा है. बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस को भी 28 अक्टूबर रीशेड्यूल किया गया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 17481 बिलासपुर–तिरुपति एक्सप्रेस समय में बदलाव किया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है, जिसकी जानकारी भी जारी कर दी गई है. वहीं स्टेशनों पर भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ताकि स्टेशन पर यात्रियों को दिक्कत न हो. 

बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस का नया समय 

रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन अपने तय समय दोपहर 3 बजकर 35 मिनट की जगह अब रात 10 बजकर 35 मिनट पर बिलासपुर स्टेशन से रवाना होगी. रेलवे ने बताया कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों से यह बदलाव अस्थायी रूप से किया गया है. क्योंकि चक्रवाती तूफान मोंथा का आंध्रप्रदेश में भी असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोंथा का असर, रायपुर से बस्तर तक भारी बारिश का अलर्ट, ठंड बढ़ी

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान 'मोंथा' बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में तेजी से सक्रिय है. इसके प्रभाव से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. इसी वजह से रेलवे ने एहतियातन कुछ ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया है, ताकि यात्रियों की असुविधा को कम किया जा सके. 

स्टेशन पर बढ़ाई गई व्यवस्थाएं 

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सभी स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है,स्टेशन परिसर में घोषणाओं और डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से समय परिवर्तन की जानकारी लगातार दी जा रही है, ताकि यात्रियों में कन्फ्यूजन न रहे और यात्री परेशान न हो. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन के नवीनतम समय की जानकारी अवश्य जांच लें. इसके लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मौसम की स्थिति सामान्य होते ही ट्रेन संचालन पुराने समय के हिसाब से ही कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बनेगा 'बुक बैंक', नहीं होगी किताबों की कमी, होगा फायदा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Cyclone Monthabilaspur tirupati express rescheduledBilaspur tirupati train

Trending news

gwalior news
ग्वालियर में 15 साल से नहीं बनी जर्जर सड़क, तंग रहिवासियों ने खून से लिखा पत्र
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में जल्द दौड़ेगी सिटी बस, कोरोना काल के पहले से बंद थी सर्विस
mp news today
MP-CG News Today: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, छग में वफ्फ बोर्ड का घेराव करेगा बजरंग दल
mp news
MP में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन, 11 ज़रूरी डॉक्यूमेंट रखें तैयार; यहां जानें प्रोसेस
chhatarpur news
बागेश्वर धाम में समोसे के खौलते तेल में गिरा 2 साल का बच्चा, बचाने दौड़ी दादी जलीं
mp news
PM आवास योजना में लूट! सिर्फ दीवारें खड़ी, न छत,न दरवाज़ा...ठेकेदार पैसे लेकर गायब
mp news
MP में अब दवाओं पर QR कोड सिस्टम, स्कैन करें और जानें कौन-सी कंपनी ने बनाई दवा
jabalpur news
चलती ट्रेन में टीचर की बेरहमी से हत्या, मामा ससुर ने 30 से ज़्यादा बार घोंपा चाकू
jhabua news
शक की सुई मुड़ी और... हत्यारा बॉयफ्रेंड गिरफ्तार! पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा
bhopal news
कोलार में बनेगी सीमेंट-कांक्रीट फोरलेन सड़क! 31 अक्टूबर को होगा भूमिपूजन