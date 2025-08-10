बिलासपुर में घर में रखा सिलेंडर बन गया बम! हुआ जोरदार धमाका, घरवालों का क्या हुआ?

Bilaspur Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तालापारा स्थित तैयबा चौक स्थित एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और विस्फोट हो गया. धमाके से घर का ऊपरी हिस्सा जलकर राख हो गया. हादसे में घर का सारा सामान, जैसे मशीनें, गद्दे, फ्रिज आदि जल गए. हालांकि घर में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग समय रहते भाग गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया. बता दें कि घर के नीचे एम के बैग की दुकान थी.

खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट

दरअसल, तालापारा के तैयबा चौक के पास एमके बैग दुकान के ऊपरी हिस्से में स्थित किचन में खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जो देखते ही देखते एक बड़े धमाके में बदल गई. धमाका इतना तेज़ था कि घर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया. ऊपरी मंजिल पर रखा सारा सामान मशीनें, गद्दे, सोफा, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान आग की लपटों में जल गए.

घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान

हादसे के वक्त घर में मौजूद बच्चों और बुजुर्ग ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस घटना में काफी सामान का नुकसान हुआ. लेकिन लोगों की सतर्कता और समय पर बाहर निकल जाने से यह हादसा एक त्रासदी में बदलने से बच गया. आसपास के लोगों ने भी समझदारी दिखाई और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया.

रिपोरिट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर

