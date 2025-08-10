बिलासपुर में घर में रखा सिलेंडर बन गया बम! हुआ जोरदार धमाका, घरवालों का क्या हुआ?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2875061
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर में घर में रखा सिलेंडर बन गया बम! हुआ जोरदार धमाका, घरवालों का क्या हुआ?

Bilaspur News: बिलासपुर के तालापारा स्थित एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई. इस घटना में घर का ऊपरी हिस्सा जलकर राख हो गया. वहां रखा सारा सामान भी आग की चपेट में आ गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में घर में रखा सिलेंडर बन गया बम! हुआ जोरदार धमाका, घरवालों का क्या हुआ?

Bilaspur Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के तालापारा स्थित तैयबा चौक स्थित एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और विस्फोट हो गया. धमाके से घर का ऊपरी हिस्सा जलकर राख हो गया. हादसे में घर का सारा सामान, जैसे मशीनें, गद्दे, फ्रिज आदि जल गए. हालांकि घर में मौजूद बच्चे और बुजुर्ग समय रहते भाग गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.  स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया. बता दें कि घर के नीचे एम के बैग की दुकान थी.

खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट
दरअसल, तालापारा के तैयबा चौक के पास एमके बैग दुकान के ऊपरी हिस्से में स्थित किचन में खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जो देखते ही देखते एक बड़े धमाके में बदल गई. धमाका इतना तेज़ था कि घर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया. ऊपरी मंजिल पर रखा सारा सामान मशीनें, गद्दे, सोफा, फ्रिज और अन्य घरेलू सामान आग की लपटों में जल गए.

घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान
हादसे के वक्त घर में मौजूद बच्चों और बुजुर्ग ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. हालांकि, इस घटना में काफी सामान का नुकसान हुआ. लेकिन लोगों की सतर्कता और समय पर बाहर निकल जाने से यह हादसा एक त्रासदी में बदलने से बच गया. आसपास के लोगों ने भी समझदारी दिखाई और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया.

रिपोरिट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bilaspur Newschhattisgarh news

Trending news

Bilaspur News
बिलासपुर में घर में रखा सिलेंडर बन गया बम! हुआ जोरदार धमाका, घरवालों का क्या हुआ?
mp news
CCTV में भी नहीं मिला अर्चना का सुराग! ट्रेन से रहस्यमय तरीके से हुई थी गायब
bhopal news
भोपाल में 'ऑपरेशन मजनू' शुरू, लड़कियों के आसपास मंडराने वालों की अब खैर नहीं
narsinghpur news
नरसिंहपुर में पति ने पत्नी की इज्जत को किया तार-तार! बीच सड़क पर कपड़े उतारकर पीटा
damoh news
जिस कॉलोनी में चली थी नाव, उसके दूसरे दिन गरजा बुलडोजर, जानिए क्या है पूरा माजरा
Betul news hindi
शराब के नशे में शख्स ने दिखाया स्पाइडरमैन जैसी करतब, इमारत पर घंटो खौफनाक ड्रामा
Latest rewa News
न गांजा..न शराब, एमपी के बच्चे इस नशे के हो रहे आदी, मां-बाप को भी नहीं लग रहा पता
khargone news
28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ,खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा भारत
indore news in hindi
Shivpuri Road Accident News: शिवपुरी में गाय से भिड़े इंदौर अपर कलेक्टर, हालत गंभीर
damoh news
Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!
;