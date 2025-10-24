पिता के जायदाद पर बेटी का कितना अधिकार? सिर्फ ये एक तारीख तय करेगा पैतृक संपत्ति पर आपका हक; जानिए हाईकोर्ट का फैसला

Daughter right on Father property: आज भी समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है. कहते हैं कि बेटियों का अपना कोई घर नहीं होता है...हालांकि ये तो समाज की बातें हैं लेकिन कई बार इन बातों के बीच पिता की संपत्तियों पर बेटियों के अधिकार के बारे में भी सवाल खड़े होते हैं. आखिर पिता की संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार होता है? गूगल करें तो पता चलता है कि अधिकार उतना ही होता है जितना बेटों का पिता की प्रॉपर्टी पर. लेकिन हाईकोर्ट के एक इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बेटियाँ अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी तभी हैं जब उनके पिता की मृत्यु इस साल से पहले हुई. जानिए क्या है पूरा मामला

पिता की संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार

दरअसल, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला से जुड़ा हुआ है. यहां रघमनीया नाम की महिला ने अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार जताया. उन्होंने 20 साल पहले 2005 में अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए दीवानी वाद दायर किया था. रघमनीया के पिता सुधिन की मृत्यु साल 1950-51 में हुई थी. रघमनीया ने मांग की है कि उन्हें उनके पिता की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने मिथाक्षरा कानून का हवाला देते हुए ऐसा फैसला सुनाया जिसने कई बेटियों की आंखें खोल दी हैं.

क्या कहा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने

13 अक्टूबर को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने निचली अदालत और अपील अदालत द्वारा इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु साल 1956 से पहले होती है तो उसकी कुल संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा. बेटी को तभी प्रॉपर्टी का अधिकारी माना जाएगा जब पिता का कोई बेटा न हो. ये नियम मिथाक्षरा कानून द्वारा लागू होता है.

क्या है मिथाक्षरा कानून

दरअसल, साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था जिसके तहत बेटियों को भी पति की संपत्ति पर समान अधिकार मिला. लेकिन इस कानून से पहले के मामलों में मिथाक्षरा कानून लागू होता है जिसमें केवल बेटों को ही पिता की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी माना जाता है.

