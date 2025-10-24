Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2973719
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

पिता के जायदाद पर बेटी का कितना अधिकार? सिर्फ ये एक तारीख तय करेगा पैतृक संपत्ति पर आपका हक; जानिए हाईकोर्ट का फैसला

CG News: सरगुजा की रघमनीया का ये मामला पिता की संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार होता है जैसे सवालों पर पूर्णविराम लगा देगा. जानिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

cg highcourt case
cg highcourt case

Daughter right on Father property: आज भी समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है. कहते हैं कि बेटियों का अपना कोई घर नहीं होता है...हालांकि ये तो समाज की बातें हैं लेकिन कई बार इन बातों के बीच पिता की संपत्तियों पर बेटियों के अधिकार के बारे में भी सवाल खड़े होते हैं. आखिर पिता की संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार होता है? गूगल करें तो पता चलता है कि अधिकार उतना ही होता है जितना बेटों का पिता की प्रॉपर्टी पर. लेकिन हाईकोर्ट के एक इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बेटियाँ अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी तभी हैं जब उनके पिता की मृत्यु इस साल से पहले हुई. जानिए क्या है पूरा मामला

पिता की संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार 
दरअसल, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला से जुड़ा हुआ है. यहां रघमनीया नाम की महिला ने अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार जताया. उन्होंने 20 साल पहले 2005 में अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए दीवानी वाद दायर किया था. रघमनीया के पिता सुधिन की मृत्यु साल 1950-51 में हुई थी. रघमनीया ने मांग की है कि उन्हें उनके पिता की संपत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने मिथाक्षरा कानून का हवाला देते हुए ऐसा फैसला सुनाया जिसने कई बेटियों की आंखें खोल दी हैं.

क्या कहा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 
13 अक्टूबर को जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने निचली अदालत और अपील अदालत द्वारा इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु साल 1956 से पहले होती है तो उसकी कुल संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा होगा. बेटी को तभी प्रॉपर्टी का अधिकारी माना जाएगा जब पिता का कोई बेटा न हो. ये नियम मिथाक्षरा कानून द्वारा लागू होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मिथाक्षरा कानून 
दरअसल, साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ था जिसके तहत बेटियों को भी पति की संपत्ति पर समान अधिकार मिला. लेकिन इस कानून से पहले के मामलों में मिथाक्षरा कानून लागू होता है जिसमें केवल बेटों को ही पिता की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी माना जाता है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

CG News

Trending news

CG News
पिता के जायदाद पर बेटी का कितना अधिकार? ये तारीख तय करेगा पैतृक संपत्ति पर आपका हक
jabalpur news
देवर ने भाभी-भैया से मांगी थी हिस्सेदारी, मना करने पर कर दिया कांड, इलाके में दहशत
carbide gun
वायरल कार्बाइड गन कैसे बनी काल! फोड़ दी बच्चों की आंख; जुगाड़ी बम से हो जाएं सावधान
mp attendance
एमपी हाईकोर्ट पहुंचा ई-अटेंडेंस विवाद, 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Latest Shahdol News in Hindi
ए पॉजिटिव ब्लड न मिलने से गई 20 वर्षीय युवक की जान; सर्जन ने कहा हमारी गलती नहीं...
ISIS
CA की तैयारी कर रहा ISIS आतंकी भोपाल से गिरफ्तार, दिल्ली के साथी संग रची बड़ी साजिश
Indore Airport
चौथे पायदान पर फिसला इंदौर हवाई अड्डा! टॉप रैंक एयरपोर्ट की देखें पूरी लिस्ट
MP online
अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे पूरा कामकाज! अधिकारियों-कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल क्ला
gwalior news
किराया दिए बिना घर किया खाली, फिर मकान मालिक ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम
bhopal news
रिया मौत मामले में रिटायर्ड डीएसपी को ढूंढ रही पुलिस! बेटे ने की थी हर्ष फायरिंग