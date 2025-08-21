बिलासपुर में सिस्टम फेल! टॉर्च की रोशनी में हुई डिलीवरी, टांके लगाने के लिए फोन का सहारा

Bilaspur News In Hindi: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल होने के कारण एक गर्भवती महिला की डिलीवरी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करवानी पड़ी. प्रसव के दौरान जब टांके लगाने पड़े तो अंधेरा होने के कारण नर्स को एक व्यक्ति से उसका फोन मांगना पड़ा और टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए गए. इस दौरान वार्ड में मोमबत्तियां भी जलाई गईं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस लापरवाही के बावजूद नर्स की सूझबूझ से महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्रों की लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है.

टॉर्च की रोशनी में हुई महिला की डिलीवरी

दरअसल, तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई. इसके बाद गर्भवती महिला का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराई गई. नर्स ने प्रसव वार्ड के बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और टॉर्च की रोशनी में घाव पर टांके लगाए. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया. जो इंटरनेट पर वायरल हो गया.

जानिए पूरा मामला

बता दें कि बेलसरी निवासी ज्योति नामक महिला को अचानत रविवार रात प्रसव पीड़ा होने पर उसके परिजन तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे. दर्द बढ़ने पर उसे भर्ती कर ऑपरेशन थियेटर में शिफ्ट किया गया. इसी बीच अचानक अस्पताल की बिजली चली गई और पूरा ओटी अंधेरे में डूब गया. नर्सों को स्थिति संभालने में दिक्कत होने लगी. टांका लगाने की नौबत आई तो नर्स ने बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और उसकी टॉर्च की रोशनी में टांका लगाने की प्रक्रिया पूरी की. नर्स की समय रहते सूझबूझ से महिला और नवजात दोनों सुरक्षित रहे. बहरहाल, यह घटना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

