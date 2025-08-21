बिलासपुर में सिस्टम फेल! टॉर्च की रोशनी में हुई डिलीवरी, टांके लगाने के लिए फोन का सहारा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2890849
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर में सिस्टम फेल! टॉर्च की रोशनी में हुई डिलीवरी, टांके लगाने के लिए फोन का सहारा

Chhattisgarh News: बिलासपुर में बिजली गुल होने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कर दी गई. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में सिस्टम फेल! टॉर्च की रोशनी में हुई डिलीवरी, टांके लगाने के लिए फोन का सहारा

Bilaspur News In Hindi: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली गुल होने के कारण एक गर्भवती महिला की डिलीवरी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करवानी पड़ी. प्रसव के दौरान जब टांके लगाने पड़े तो अंधेरा होने के कारण नर्स को एक व्यक्ति से उसका फोन मांगना पड़ा और टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए गए. इस दौरान वार्ड में मोमबत्तियां भी जलाई गईं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस लापरवाही के बावजूद नर्स की सूझबूझ से महिला और नवजात दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य केंद्रों की लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: गुजारा भत्ता बहू का अधिकार, ससुर नहीं पाएगा इनकार

 

टॉर्च की रोशनी में हुई महिला की डिलीवरी
दरअसल, तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई. इसके बाद गर्भवती महिला का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराई गई. नर्स ने प्रसव वार्ड के बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और टॉर्च की रोशनी में घाव पर टांके लगाए. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया. जो इंटरनेट पर वायरल हो गया. 

यह भी पढ़ें: बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; भिलाई से जुड़ा था केस

 

जानिए पूरा मामला
बता दें कि बेलसरी निवासी ज्योति नामक महिला को अचानत रविवार रात प्रसव पीड़ा होने पर उसके परिजन तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे. दर्द बढ़ने पर उसे भर्ती कर ऑपरेशन थियेटर में शिफ्ट किया गया. इसी बीच अचानक अस्पताल की बिजली चली गई और पूरा ओटी अंधेरे में डूब गया. नर्सों को स्थिति संभालने में दिक्कत होने लगी. टांका लगाने की नौबत आई तो नर्स ने बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और उसकी टॉर्च की रोशनी में टांका लगाने की प्रक्रिया पूरी की. नर्स की समय रहते सूझबूझ से महिला और नवजात दोनों सुरक्षित रहे. बहरहाल, यह घटना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करती है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bilaspur Newschhattisgarh news

Trending news

satna news
सतना में बड़ा घोटाला! 1.35 टन खाद स्टॉक दर्ज, गोदाम में नहीं मिली यूरिया की एक बोरी
Bilaspur News
बिलासपुर में सिस्टम फेल! टॉर्च की रोशनी में हुई डिलीवरी, टांके लगाने के लिए...
chhattisgarh news
दंतेवाड़ा में दरिंदगी, महिला के प्राइवेट पार्ट पर कोलगेट से हमला, पेस्ट डालकर भागे
mp news
प्याज के कम भाव पर हुआ विवाद, गुस्साए बेटे ने पिता के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
jabalpur news in hindi
222 करोड़ में बदलेगी जबलपुर की सूरत! 18 महीने में शहर बनेगा 'सुपर स्मार्ट'
mp news
'कहां की लाडली बहने सबको बोरियों में भर दें', कांग्रेस नेता ने दिया विवादित बयान
Latest Morena News in Hindi
मुरैना में मिला चमचमाता खजाना, मजदूरों के हाथ लगे 45 चांदी के सिक्के
mp news
भोपाल में गिरी ‘मछली’ की कोठी, 25 करोड़ की इमारत पर चला बुलडोजर, किया था अवैध कब्जा
Satna
बंदर मामू ने संभाला सतना के गर्ल्स कॉलेज का चार्ज! लड़कियों के साथ जमकर की मस्ती
mp news
MP को माइनिंग कैपिटल बनाने का मास्टर प्लान तैयार, कटनी में 23 अगस्त को कॉन्क्लेव
;