सावधान: ये है डिजिटल अरेस्ट का नया फॉर्मूला! जानिए CBI जांच के नाम पर कैसे हुआ खेला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2901189
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

सावधान: ये है डिजिटल अरेस्ट का नया फॉर्मूला! जानिए CBI जांच के नाम पर कैसे हुआ खेला

Digital Arrest: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को तीन महीने तक न केवल कैद में रखा गया बल्कि उससे 1 करोड़ 9 लाख रुपए की ठगी भी कर ली गई.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिलासपुर में दिखा डिजिटल अरेस्ट का नया फॉर्मूला
बिलासपुर में दिखा डिजिटल अरेस्ट का नया फॉर्मूला

Chhattisgarh News: डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ठग अब ठगी का नया फॉर्मूला भी लगा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग से हुई ठगी ने सभी को हैरानी में डाल दिया है. ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक 72 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को तीन महीने तक न केवल 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा बल्कि 1 करोड़ 9 लाख रुपये भी ठग लिए. जब बुजुर्ग का बेटा घर लौटा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद डिजिटल अरेस्ट का यह मामला चर्चा में है. 

बिलासपुर शहर की घटना 

मामला बिलासपुर शहर के सरकंडा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मोपका स्थित पाटलीपुत्र कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम दुबे, जो एससीईसीएल से रिटायर हो चुके हैं, जनवरी महीने में एक अनजान कॉल का शिकार बने, कॉल करने वाले शख्स ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए कहा कि नौकरी के दौरान उन्होंने गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की है, जिस पर जांच चल रही है. इसके बाद ठगी का खेल शुरू हो गया, ठग ने वीडियो कॉल पर पूछताछ और फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए बुजुर्ग से जांच में सहयोग की बात कही, जहां डर के चलते बुजुर्ग ने ठग के अलग-अलग खातों में जनवरी से मार्च के बीच में 1.09 करोड़ ट्रांसफर कर दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में आम आदमी को जोर का झटका, अब बिजली बिल के देने होंगे दोगुने दाम

डिजिटली अरेस्ट भी किया 

इतना ही नहीं इस दौरान उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि किसी को भी जानकारी न दें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी, बुजुर्ग का बेटा बिलासपुर से बाहर रहता था. ऐसे में वह इस पूरे मामले में मानसिक तनाव में थे और किसी की मदद नहीं ले पाए. वो तो जब उनका बेटा घर लौटा तो पूरे मामले का राज खुला पिता की हालत देख और बातों से शक हुआ, फिर जब पूरा मामला सामने आया तो परिवार के होश उड़ गए.

बेटे ने तुरंत ही बिलासपुर के सरकंडा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, साइबर सेल भी जांच में जुट गया है. वहीं इस मामले में बिलासपुर की पुलिस ने जनता से अपील की है कि इस तरह के फर्जी कॉल या धमकी से बचें और तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी यां संस्था इस तरह से पैसा नहीं मांगती है. वहीं बिलासपुर की इस घटना ने डिजिटल अरेस्ट के मामले को फिर चर्चा में ला दिया है. 

ये भी पढ़ेंः नहीं होगी भीड़! रेलवे चलाएगी बिलासपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

digital arrestbilaspur digital arrest case

Trending news

NEET UG
छात्रों के लिए गुड न्यूज, बढ़ गईं MBBS की 420 सीटें; दूसरे राउंड में मिलेगा मौका
Jabalpur
नीचे से पुरुष, ऊपर से महिलाओं के कपड़े... जबलपुर में मिले नकली किन्नर,बधाई के नाम पर
indore news
कुत्तों ने बुजुर्ग का शव नोंच-नोंचकर किए चिथड़े, इंदौर का दिल दहला देने वाला मामला
indore news
अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, इंदौर लव जिहाद मामले में चल रहा था फरार
ratlam
रतलाम में 35 इंच से ज्यादा बारिश, जीजा-साला समेत 5 लोग पानी में बहे, 2 की मौत,2 गायब
bhopal airport news
त्योहारों पर यात्रियों की जेब होगी ढीली! भोपाल से इन शहरों के लिए महंगे हुए टिकट
CG Electricity bill
छत्तीसगढ़ में आम आदमी को जोर का झटका, अब बिजली बिल के देने होंगे दोगुने दाम
bhopal news
डायमंड सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा
damoh news
बरसात में ऐसा तबाह हुआ दमोह-पन्ना स्टेट हाईवे का पुल, डीएम को भी मांगनी पड़ी माफी
mp news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
;