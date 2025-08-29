सावधान: ये है डिजिटल अरेस्ट का नया फॉर्मूला! जानिए CBI जांच के नाम पर कैसे हुआ खेला

Chhattisgarh News: डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ठग अब ठगी का नया फॉर्मूला भी लगा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग से हुई ठगी ने सभी को हैरानी में डाल दिया है. ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक 72 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को तीन महीने तक न केवल 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा बल्कि 1 करोड़ 9 लाख रुपये भी ठग लिए. जब बुजुर्ग का बेटा घर लौटा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है, जिसके बाद डिजिटल अरेस्ट का यह मामला चर्चा में है.

बिलासपुर शहर की घटना

मामला बिलासपुर शहर के सरकंडा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मोपका स्थित पाटलीपुत्र कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम दुबे, जो एससीईसीएल से रिटायर हो चुके हैं, जनवरी महीने में एक अनजान कॉल का शिकार बने, कॉल करने वाले शख्स ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए कहा कि नौकरी के दौरान उन्होंने गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की है, जिस पर जांच चल रही है. इसके बाद ठगी का खेल शुरू हो गया, ठग ने वीडियो कॉल पर पूछताछ और फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए बुजुर्ग से जांच में सहयोग की बात कही, जहां डर के चलते बुजुर्ग ने ठग के अलग-अलग खातों में जनवरी से मार्च के बीच में 1.09 करोड़ ट्रांसफर कर दिए.

डिजिटली अरेस्ट भी किया

इतना ही नहीं इस दौरान उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि किसी को भी जानकारी न दें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी, बुजुर्ग का बेटा बिलासपुर से बाहर रहता था. ऐसे में वह इस पूरे मामले में मानसिक तनाव में थे और किसी की मदद नहीं ले पाए. वो तो जब उनका बेटा घर लौटा तो पूरे मामले का राज खुला पिता की हालत देख और बातों से शक हुआ, फिर जब पूरा मामला सामने आया तो परिवार के होश उड़ गए.

बेटे ने तुरंत ही बिलासपुर के सरकंडा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, साइबर सेल भी जांच में जुट गया है. वहीं इस मामले में बिलासपुर की पुलिस ने जनता से अपील की है कि इस तरह के फर्जी कॉल या धमकी से बचें और तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि कोई भी अधिकारी यां संस्था इस तरह से पैसा नहीं मांगती है. वहीं बिलासपुर की इस घटना ने डिजिटल अरेस्ट के मामले को फिर चर्चा में ला दिया है.

