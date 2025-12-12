बिलासपुर रेल हादसे में बड़ी कार्रवाई, DRM और PCEE को पद से हटाया, सुरक्षा मानकों पर सवाल

Bilaspur Railway News: लाल खदान में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है. ताजा आदेश में बिलासपुर DRM राजमल खोईवाल को पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह वेस्टर्न रेलवे से उमेश कुमार का SECR में तबादला किया गया है. इसी के साथ दो और बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है. रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता राजीव कुमार बर्नवाल का तबादला ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर दिया गया है, जबकि आर.के. चौधरी नए PCEE बनाए गए हैं. इससे पहले वरिष्ठ डीओपी मसूद आलम को भी फोर्स लीव पर भेजकर हटाया गया था और शशांक कोष्टा नए सीनियर डीओपी नियुक्त किए गए हैं.

बता दें कि मसूद आलम को शशांक कोष्टा को पुराना विभाग सीनियर DEE के पद पर जिम्मेदारी दी गई है. हादसे के तुरंत बाद उन्हें फोर्स लीव पर भेज दिया गया था. वहीं उनके अवकाश के दौरान सीनियर TRD को अंतरम प्रभार दिया गया था. इस फेरबदल ने पूरे रेलवे मंडल में खलबली मचा दी है. 4 नवंबर को गतौरा और लालखदान स्टेशन के बीच एक भीषण हादसा हुआ था. गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिससे मेमू का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया. जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि 20 से अधिक यात्री घायल हो गए थे.

ऑपरेशनल विंग पर कार्रवाई

वहीं इस रेल हादसे को गंभीरता से देखते हुए, रेलवे ने सीआरएस की विशेष जांच कराई. चार सदस्यीय दल के साथ CRS बीके मिश्रा बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके अलावा, 30 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए. इस हिसाब से रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल हादसा ट्रेन संचालन की गंभीर चूक का परिणाम था. सबसे बड़ा तथ्य यह कि जिस लोको पायलट को मेमू चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी. वह साइको टेस्ट में पास नहीं हुआ था, इसके बावजूद उसे ट्रेन संचालन में लगा दिया गया. बता दें चालकों की ड्यूटी तय करने का अधिकार वरिष्ठ विद्युत अभियंता के पास होता है. इसी कारण जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सीधे ऑपरेशनल विंग पर कार्रवाई की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई अधिकारियों पर भी सवाल

वहीं फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कई और अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. जांच में पता चला है कि यह सिर्फ पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि सिंग्नलिंग, तकनीकी निगरानी, ड्यूटी असाइनमेंट और सुरक्षा प्रोटोकॉल चारों स्तरों पर चूक हुई. सिग्नल ओवरशूट, साइको टेस्ट की अनदेखी और मॉनिटरिंग सिस्टम की कमजोरी जैसे बिंदुओ पर अंतिम रिपोर्ट में विस्तृत जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद है. इसके अलावा, इस हादसे में कई और अधिकारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं. रेलवे मंडल में इस रिपोर्ट को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है.

(रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!