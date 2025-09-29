Dussehra Holidays 2025: दशहरे पर 6 दिनों की छुट्टी, जानें बिलासपुर में कब से कब तक स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

Bilaspur Dussehra School Holiday: छत्तीसगढ़ में त्योहारों पर शिक्षा विभाग की तरफ से छात्रों को बड़ा तोहफा मिला है. दरअसल, बिलासपुर में त्योंहारों दशहरा पर्व के मौके पर स्कूलों में छुट्टी रहगी. जिला शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार स्कूलों में 6 दिन का दशहरा अवकाश घोषित किया गया है. यानि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक छुट्टियां जारी रहेगी. इस दौरान जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी. बता दें कि छुट्टियां घोषित होने से बच्चों और शिक्षकों में खुशी की लहर है.

हालांकि, विभाग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि में स्कूल तो बंद रहेंगे, लेकिन कार्यालय सामान्य दिनों की तरफ ही खुले रहेंगे. केवल दशहरा के दिन यानि 1 अक्टूबर को सभी ऑफिसों में छुट्टी रहेगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि विभागीय कार्य प्रभावित नहीं हो. इसके अलावा, बच्चों और स्टाफ को भी त्योहारी माहौल का आनंद मिल सके. इस बार लंबे अवकाश से बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं. वहीं परिवार के साथ त्योहार मनाने की तैयारी भी करने लगे हैं.

धूमधाम से मनाया जाता है दशहरा

दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे हर साल बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय से न केवल छात्रों बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों को भी राहत मिली है. लंबे अवकाश में बच्चे पढ़ाई से इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपने पारंपरिक ज्ञान को भी मजबूत कर सकेंगे. नवरात्रि और दशहरा का यह पर्व अब बच्चों के लिए खास यादें लेकर आएगा. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह, बिलासपुर)

