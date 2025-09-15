दशहरे पर कौन जलाएगा रावण? बिलासपुर में प्रशासन के फैसले पर हंगामा, सड़कों पर उतरे हिंदू

Bilaspur News: बिलासपुर में दशहरे पर रावण दहन को लेकर विवाद शुरू हो गया है. यहां प्रशासन ने रावण दहन की परमिशन किसी बाहरी व्यक्ति को दे दी है. जिसका विरोध अरपांचल लोक मंच के लोग जता रहे हैं और प्रशासन से इस फैसले को बदलने की गुहार लगा रहे हैं.
Bilaspur Dussehra Controversy: बिलासपुर दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति नहीं देने को लेकर जमकर बवाल मच गया है. सरकंडा के साइंस कॉलेज मैदान में अरपांचल लोक मंच को रावण दहन करने की परमिशन नहीं देने से नाराज लोगों ने सोमवार को भजन-कीर्तन कर रैली निकाली. जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमीन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और रघुपति राघव राजा राम भजन गया.
अरपांचल लोकमंच समिति के नेतृत्व में नूतन चौक पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इस दौरान बरसते पानी में लोगों ने नारेबाजी करते हुए भजन-कीर्तन किया. जिसके बाद रैली पैदल कलेक्ट्रेट के लिए कूच की. रैली महामाया चौक से होकर नेहरू चौक और फिर कलेक्ट्रेट पहुंची.
जानिए पूरा मामला...
दरअसल, पिछले कुछ सालों से अरपांचल लोक मंच समिति की ओर से साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता रहा है. लेकिन इस बार किसी बाहरी व्यक्ति को यहां रावण दहन कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी नियमों के विपरीत दे दी गई है. समिति के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और सचिव अतुल सिंह ने बताया कि नियमों के तहत उन्होंने साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन किए जाने की अनुमति मांगी थी. लेकिन उन्हें अनुमति न देकर उनके बाद में किए गए किसी दूसरे व्यक्ति के आवेदन को कार्यक्रम स्थल के लिए अनुमति दे दी गई. जो कि सर्व हिंदू समाज के लिए आक्रोश का कारण बन गया है.
सड़कों पर उतरकर किया हंगामा
नियमों के विरुद्ध और भेदभाव करते हुए किसी दूसरे को दिए गए साइंस कॉलेज मैदान को वापस दिलाए जाने की मांग समिति ने प्रशासन से की है. बिलासपुर में दशहरा उत्सव को लेकर भारी बलाल देखने को मिल रहा है. साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन की अनुमति न मिलने से नाराज अरपांचल लोक मंच समिति और सर्व हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए. आज सोमवार को नूतन चौक से बड़ी संख्या में लोग रैली की शक्ल में निकले. इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई. बरसते पानी में लोग राम-नाम के भजन गाते हुए आगे बढ़ें. रैली महामाया चौक और नेहरू चौक से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची. लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और रघुपति राघव राजा राम जैसे भजन गाए.
प्रशासन पर भेदभाव का आरोप
समिति का आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर किसी बाहरी व्यक्ति को आयोजन की अनुमति दी गई है. समिति के अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि हमने समय पर आवेदन दिया था, लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई. हमारे बाद में आए आवेदन को मंजूरी मिल गई. यह सरासर अन्याय और भेदभाव है. साइंस कॉलेज मैदान में हर साल हम रावण दहन करते आए हैं. इस बार प्रशासन ने नियमों के खिलाफ जाकर दूसरे को परमिशन दे दी. हम मांग करते हैं कि मैदान हमें वापस दिलाया जाए. समिति ने कलेक्टर से मांग की है कि परंपरा को देखते हुए साइंस कॉलेज मैदान में रावण दहन का अधिकार उन्हें वापस दिया जाए. वहीं प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. बिलासपुर में दशहरा उत्सव को लेकर मचा ये बवाल अब और तूल पकड़ सकता है. देखना होगा कि प्रशासन किसका पक्ष लेता है और दशहरे का रावण दहन आखिर कहां होगा.
रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर
