बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर पहली नाइट लैंडिंग का सफल ट्रायल, लेट नाइट नो फ्लाइट का झंझट खत्म; निजी एयरलाइंस के लिए खुले रास्ते

cg news: बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर पहली नाइट लैंडिंग का सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है. यात्रियों को अब देर रात और शाम को फ्लाइट्स उपलब्ध होंगी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 22, 2026, 04:07 PM IST
flight night landing successful trail in bilaspur: बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर पहली नाइट लैंडिंग का सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है. ये सफल परिक्षण बिलासपुर शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. यात्रियों को अब देर रात और शाम को फ्लाइट्स उपलब्ध होगी. लेट नाइट नो फ्लाइट की झंझट से अब जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है. उम्मीद है कि इस अवेबिलिटी के बाद से शहर के इंडस्ट्रियल और टूरिज्म को नई दिशी मिलेगी.

नाइट लैंडिंग का सफल परीक्षण
बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिग की सुविधा पहले नहीं थी, इस वजह से यात्रियों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब इस सफल ट्रायल ने बिलासपुर को हवाई सेवाओं के नए युग में प्रवेश दिला दिया है. ट्रायल के दौरान रनवे लाइटिंग सिस्टम, एप्रोच लाइट्स, एयर ट्रैफिक का कॉर्डिनेशन और सभी टेक्निकल पैरामीटर्स भी संतोषजनक पाए गए हैं. ट्रायल के दौरान एयरपोर्ट डायरेक्टर एन. बिरेन सिंह, क्षेत्रीय निदेशक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, रायपुर सहित एयरपोर्ट के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहें.

देर शाम और रात को मिलेंगी फ्लाइट्स
अधिकारियों ने इस पल को बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि  नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को अधिक उड़ान विकल्प मिलेंगे और क्षेत्र के औद्योगिक,व्यावसायिक व पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी. नाइट लैंडिंग का ट्रायल 3C-IFR लाइसेंस जारी होने के बाद किया गया है. शाम और रात को फ्लाइट्स मिलने की वजह से अब समर शेड्यूल में उड़ानों की टाइमिंग स्लॉट पूरी तरह बदल जाने की उम्मीद है. अब चाहे खराब मौसम हो या फिर बारिश की समस्या फ्लाइट की लैंडिंग और अवेलेबिलिटी में कोई समस्या नहीं आएगी.

प्राइवेट कंपनियां शुरू करेंगी उड़ाने
नाइट लैंडिंग के शुरू होने से कई निजी कंपनियों के फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है. कई कंपनियों ने सर्वे किया है और कई रूट्स पर उड़ान शुरू करने का फैसला लिया है. फिलहाल, बिलासपुर से सिर्फ एलायंस एयर की ही विमानों का संचालन होता है लेकिन अब इंडिगो , स्पाइसजेट , आकासा एयर  की भी फ्लाइट्स यहां उपलब्ध होंगी. इंडिगो की तरफ से बिलासपुर टू हैदराबाद, कोलकाता और इंदौर से कनेक्ट करने का प्लान है. प्रयागराज और वाराणसी रूट के लिए स्पाइटजेट अपनी फ्लाइट शुरू करने का निर्णय बना रहा है. इन सब के बीच एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि रैगुलर बेसिस पर नाइट फ्लाइट का संचालन फॉर्मेलिटी और फाइनल अप्रूवल के बाद ही होगा. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

Bilaspur News

