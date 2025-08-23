Bilaspur News: अस्पताल है या मजाक? यहां डॉक्टर या नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन, सरकार दे जवाब

Gariaband Government Hospital Viral Video: बिलासपुर: छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. तस्वीर इतनी चौंकाने वाली कि इसे देखकर हर कोई दंग रह गया. जहां गरियाबंद जिला अस्पताल में नर्स की जगह महिला गार्ड ने मरीज को इंजेक्शन लगा दिया. जब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हाईकोर्ट तक को इस मामले में दखल देना पड़ा. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस गंभीर लापरवाही पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है.

दरअसल, 19 अगस्त को अस्पताल के वार्ड में महिला गार्ड ने मरीज को इंजेक्शन लगाया. यह दृश्य पूर्व पार्षद योगेश बघेल ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते तस्वीर वायरल हो गई और पूरे स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हो गई. तस्वीर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया. कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. वी.एस. नवरत्न और सिविल सर्जन डॉ. यशवंत ध्रुव को नोटिस जारी किया. लेकिन मामला यहीं नहीं थमा.,

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल फोटो पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने इस घटना को लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बताया और राज्य सरकार से कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कलेक्टर से शपथपत्र सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि अगर इस दौरान किसी मरीज की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता. नोटिस जारी करना ही काफी है या फिर सिस्टम सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. ऐसी घटनाएं दोबारा न हों इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं.

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि चिकित्सा नैतिकता और प्रोफेशनल मानकों का खुला उल्लंघन है. गार्ड से इंजेक्शन लगवाना न केवल मरीज की जान के लिए खतरा है, बल्कि सरकारी अस्पतालों पर जनता के भरोसे को भी हिला देता है. हाईकोर्ट ने गरियाबंद कलेक्टर से शपथपत्र में जवाब मांगा है कि उन्होंने नोटिस के बाद क्या कार्रवाई की. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, दोषियों पर जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. लेकिन इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

