घर से भागी सहेली को फंसाया, शराब पिलाकर कराया जिस्मफरोशी का धंधा, मां-बेटी समेत 4 गिरफ्तार
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

घर से भागी सहेली को फंसाया, शराब पिलाकर कराया जिस्मफरोशी का धंधा, मां-बेटी समेत 4 गिरफ्तार

Bilaspur News: बिलासपुर में एक नाबालिग युवती के साथ जघन्य अपराध हुआ है. घरेलू कलह से परेशान लड़की घर छोड़कर अपनी सहेली के घर चली गई, जहां उसकी सहेली और उसकी मां उसे रायगढ़ ले गए और देह व्यापार में धकेल दिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:52 AM IST
घर से भागी सहेली को फंसाया, शराब पिलाकर कराया जिस्मफरोशी का धंधा, मां-बेटी समेत 4 गिरफ्तार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवती को उसकी ही सहेली और उसकी मां ने देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया. यह घटना तब हुई जब 16 साल की पीड़िता 8 अगस्त को अपने परिवार से झगड़े के बाद गुस्से में अपनी सहेली के घर गई थी. तभी उसकी सहेली और उसकी मां ने मिलकर यह गंदी हरकत की.

घर से भागी सहेली को सहेली ने फंसाया
दरअसल, यह पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि उसकी सहेली और उसकी मां उसे बहला-फुसलाकर रायगढ़ ले गईं, जहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहां उसे जबरन शराब पिलाई गई और अलग-अलग युवकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया. जब उसने इसका विरोध किया, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. लड़की नाबालिग थी. घरेलू कलह से नाराज होकर वह घर छोड़कर अपनी सहेली के घर चली गई थी, फिर मां-बेटी ने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया.

जानिए पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, सरकंडा इलाके की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की का 8 अगस्त 2025 को अपने परिवार से घरेलू विवाद हुआ था, जिससे नाराज होकर वह घर से निकल गई थी. बेटी के लापता होने पर परिजनों ने उसे आसपास तलाश किया, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि लड़की रायगढ़ में रह रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसे सकुशल बरामद कर लिया. पूछताछ के दौरान लड़की का बयान दर्ज किया गया, जिससे पूरी घटना का खुलासा हुआ.

मां-बेटी समेत 4 गिरफ्तार
पीड़िता ने बताया कि इस दौरान उसे जबरन शराब पिलाई गई और वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला गया. लड़की ने बताया कि उसे शराब के नशे में अलग-अलग युवकों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए भेजा जाता था. पुलिस ने मां-बेटी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

;