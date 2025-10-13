सोने की खरीदी पर छत्तीसगढ़ में सराफा एसोसिएशन का बड़ा फैसला, ग्राहकों को होगा फायदा

Gold Silver Purchase: त्योहारी सीजन में सोने की खरीद पर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की बड़ी पहल हुई है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को फर्जी सोना खरीदने से बचाना है.बिलासपुर सराफा एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सोना खुद ही एक ब्रांड होता है, जो किसी और नाम का मोहताज नहीं होता है, ऐसे में त्योहारी सीजन में सोने की खरीददारी करते वक्त ग्राहकों को सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए सराफा एसोसिएशन ने जागरूक करने का अभियान शुरू किया है, ताकि ग्राहकों को गलत सोना लोने से बचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त जिन लोगों को सोने की समझ नहीं होती है, उन्हें कई बार नकली सोना भी बेच दिया जाता है.

धनतेरस-दिवाली पर होती है खरीददारी

बिलासपुर सराफा एसोसिएशन ने कहा कि त्योहारी मौसम में धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, ऐसे में त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा खरीदी होती है. लेकिन इसी परंपरा का फायदा उठाकर कई कंपनियां ग्राहकों को आकर्षक ऑफर और झूठे विज्ञापनों के जरिए गुमराह कर रही हैं, आजकल बड़े-बड़े ब्रांड सोने पर ऑफर, फ्री मेकिंग चार्ज और डिस्काउंट जैसे झूठे वादे कर रहे हैं. एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह के ऑफर जूते या कपड़ों की खरीदी पर चल तो चल सकते है, लेकिन सोना और चांदी में ऑफर का मतलब सिर्फ भ्रम फैलाना है. ऐसे में विज्ञापनों का असर छोटे पारंपरिक ज्वेलर्स पर पड़ रहा है, जो पीढ़ियों से ग्राहकों का विश्वास जीतते आ रहे हैं.

हॉलमार्क और होलोग्राम की जांच कीजिए

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं से अपील कि है कि किसी भी झूठे विज्ञापन या ऑफर पर ध्यान न दें. सोना आप कहीं से भी खरीदें, लेकिन अपने विश्वसनीय और पुराने दुकानदार से ही खरीदें. सोना खरीदते वक्त हॉलमार्क और होलोग्राम की जांच जरूर करें यही सोने की शुद्धता और असली होने का प्रमाण है, त्योहारी सीजन में जब बाजारों में ऑफर और विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है, ऐसे में यह अभियान उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान से बचाने और जागरूक करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

बता दें कि दिवाली पर सोने और चांदी की जमकर खरीदी हो रही है, जबकि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल भी देखा जा रहा है. सोने की कीमतें ऑलटाइम हाई रेट पर चल रहे हैं, वहीं चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने यह पहल की है.

