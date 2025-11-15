Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3004413
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

एक्शन में हाईकोर्ट! आदेशों की अवहेलना पर दो IAS अधिकारियों को तलब, अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने आदेशों की अवहेलना के मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को तलब करते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया. याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्रवाई न होने के बाद दाखिल अवमानना याचिका पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 15, 2025, 06:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्शन में हाईकोर्ट!
एक्शन में हाईकोर्ट!

Chhattisgarh IAS Contempt Case: छत्तीसगढ़ सरकार के दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करना दोनों अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है. न्यायालय ने अवमानना मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को तलब किया है और सोमवार को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मामला एक कॉलेज के डेमॉन्स्ट्रेटर से संबंधित याचिका पर पारित आदेशों की अवहेलना से जुड़ा है.

याचिकाकर्ता, जो शासकीय कर्मचारी है, ने अपनी याचिका में कहा था कि न्यायालय ने राज्य शासन को उनके अभ्यावेदन पर तय प्रक्रिया के अनुसार विचार कर आदेश का पालन करने को कहा था. लेकिन कई बार अभ्यावेदन और स्मरण पत्र देने के बावजूद शासन स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं.

आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी
शुक्रवार को अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जाहिर की और दोनों अधिकारियों के लिए जमानती वारंट जारी कर दिया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत ऐसे मामलों में दो हजार रुपये के जुर्माने, छह महीने की सजा या दोनों का प्रावधान है. अदालत अब तय करेगी कि आदेश न मानने पर संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhattisgarh Highcourtchhattisgarh news

Trending news

mp news
लाखों हड़पे जाने से आहत प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या, BJP नेता पर लगाए गंभीर आरोप
mp news
ग्वालियर में BJP का अंदरूनी घमासान, सांसद की गाड़ी के आगे लेट गए भाजपा नेता
mp news
नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपी को हुई जेल, पुलिसकर्मी ने भी किया दुष्कर्म
mp news
कर्ज चुकाने के लिए किडनैपिंग का ड्रामा, युवक ने 50 लाख के लिए रची अपहरण की साजिश
mp news
जबलपुर में हैदराबाद से लाए घोड़े हुए गायब, 57 में से 19 मरे...अब 14 घोड़े हुए लापता
mp news
शादी समारोह में 'चटनी' वाली चोरी! दुल्हन की मां का ध्यान भटकाकर उड़ाए लाखों के गहने
mp news
6 बेटियों ने दिया पिता की अर्थी को कंधा, रोते हुए निभाया आखिरी फर्ज, भावुक हुए लोग
mp news
पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था दामाद, ससुर ने दी समझाइश तो कर दी हत्या, हुआ फरार
Chhindwara News
एमपी में खतरनाक रोग एंथ्रेक्स का मंडराया खतरा! छिंदवाड़ा में पशुपालकों को दी चेतावनी
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने RJD को डुबाने का काम किया.. बिहार चुनाव परिणाम पर क्या बोले CM मोहन यादव