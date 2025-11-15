एक्शन में हाईकोर्ट! आदेशों की अवहेलना पर दो IAS अधिकारियों को तलब, अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी

Chhattisgarh IAS Contempt Case: छत्तीसगढ़ सरकार के दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करना दोनों अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है. न्यायालय ने अवमानना मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को तलब किया है और सोमवार को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मामला एक कॉलेज के डेमॉन्स्ट्रेटर से संबंधित याचिका पर पारित आदेशों की अवहेलना से जुड़ा है.

याचिकाकर्ता, जो शासकीय कर्मचारी है, ने अपनी याचिका में कहा था कि न्यायालय ने राज्य शासन को उनके अभ्यावेदन पर तय प्रक्रिया के अनुसार विचार कर आदेश का पालन करने को कहा था. लेकिन कई बार अभ्यावेदन और स्मरण पत्र देने के बावजूद शासन स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं.

आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी

शुक्रवार को अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आदेशों की अवहेलना पर नाराजगी जाहिर की और दोनों अधिकारियों के लिए जमानती वारंट जारी कर दिया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत ऐसे मामलों में दो हजार रुपये के जुर्माने, छह महीने की सजा या दोनों का प्रावधान है. अदालत अब तय करेगी कि आदेश न मानने पर संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!