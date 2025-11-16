बिलासपुर कोर्ट में तगड़ा बवाल! कथावाचक की पेशी पर भीड़ ने मचाया आतंक, पुलिस ने दर्ज की दो FIR

शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुरः हाईकोर्ट कोर्ट परिसर में मंगलवार को उस वक्त हंगामा देखने को मिला. जब कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को पुलिस अदालत में पेश कर रही थी. कथावाचक की पेशी के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने समाज का आड़ लेकर कोर्ट परिसर में नारेबाजी और गाली-गलौज शुरू कर दी. उग्र भीड़ ने पहले नारेबाजी की और पुलिस के काम में बाधा डालते हुए माहौल तनावपूर्ण बना दिया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और उग्र भीड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई. इस दौरान अदालत परिसर में उपस्थित लोग भी डर और तनाव का शिकार हुए, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा.

मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उपद्रवियों के खिलाफ दो अलग-अलग गैरजमानती FIR दर्ज की. पहली FIR BNS की धारा 221, 132, 296, 351(2) और 3(5) के तहत दर्ज की गई. वहीं दूसरी FIR उसी समूह के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 221, 132, 296 और 351(2) के तहत की गई. पुलिस के मुताबिक, दोनों मामलों में आरोपी नामजद हैं और जांच जारी है. अदालत में पेशी के दौरान हुए इस बवाल ने कोर्ट परिसर का माहौल और भी गंभीर बना दिया.

लोगों को उकसाने का प्रयास

यह विवाद 12 नवंबर को तखतपुर क्षेत्र में भागवत कथा के दौरान कथावाचक द्वारा सतनामी समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. पहले ही उनके खिलाफ एट्रोसिटी और अन्य धाराओं में केस दर्ज हो चुका था और गिरफ्तारी की जा चुकी थी. हालांकि, अदालत में पेशी के समय उपद्रवियों ने फिर से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की. पुलिस ने कहा कि अदालत में हंगामा मचाने वाले समूह ने समाज का नाम लेकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया.

दोनों पक्षों पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को प्राथमिकता दी गई है और कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस हंगामे ने न्यायालय और समाज में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में अदालत में पेशी के समय ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की जाएगी.

