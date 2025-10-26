CG PSC की बड़ी लापरवाही! मृतक को दे दी नियुक्ति, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्पोर्ट्स ऑफिसर की भर्ती में लापरवाही के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहे कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का आदेश दिया है. PSC अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक काबिल कैंडिडेट को नौकरी नहीं मिली, जबकि एक मृत अभ्यर्थी के नाम पर नियुक्ति का आदेश तक जारी कर दिया गया.

6 मार्च 2019 को जारी किया गया था विज्ञापन

दरअसल, स्पोर्ट्स ऑफिसर की खाली पोस्ट के लिए 6 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था. परीक्षा और इंटरव्यू प्रोसेस पूरा होने के बाद 18 सितंबर 2020 को जारी रिजल्ट में गरियाबंद निवासी नीलकंठ कुमार साहू OBC वेटिंग लिस्ट में टॉप पर थे. चुने गए OBC कैंडिडेट अमित वर्मा की जॉइनिंग से पहले 27 दिसंबर 2021 को मौत हो गई थी, जिससे यह पोस्ट खाली हो गई. नीलकंठ ने वेटिंग लिस्ट के वैलिडिटी पीरियड के अंदर 6 जनवरी, 4 मार्च और 18 मई 2022 को PSC में एप्लीकेशन देकर पोस्ट खाली होने की जानकारी दी थी. लेकिन PSC के जिम्मेदार अधिकारियों ने डेथ सर्टिफिकेट और प्रोसेस का हवाला देकर फाइल रोक दी.

हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

5 दिसंबर 2022 को जब डेथ सर्टिफिकेट मिला तब तक 17 सितंबर, 2022 को वेटिंग लिस्ट को बंद मान लिया गया और नीलकंठ को अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया गया. जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को आठ हफ़्ते के अंदर मृतक कैंडिडेट की जगह OBC कैटेगरी से स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नीलकंठ कुमार साहू को अपॉइंटमेंट देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दो फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव निष्क्रियता काबिल कैंडिडेट्स के भविष्य पर कितना बुरा असर डाल सकती है, और ऐसे मामलों में कोर्ट को दखल देना पड़ता है.

नीलकंठ ने RTI से जानकारी ली और पाया कि 21 जून 2024 को वेटिंग लिस्ट खत्म होने के लगभग 21 महीने बाद मरे हुए कैंडिडेट अमित वर्मा के नाम पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया गया था. हाई कोर्ट ने इसे एक गड़बड़ी और पूरी तरह से प्रोसेस की अनदेखी बताते हुए कहा कि कैंडिडेट ने तय समय के अंदर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था और इसलिए उसे एडमिनिस्ट्रेटिव देरी का शिकार नहीं बनाया जा सकता. (रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर)