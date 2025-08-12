Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी चुनौती

Trending Photos
Chhattisgarh Breaking: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. बिलासपुर में चैतन्य बघेल की हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है. उन्होंने हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चैतन्य को हिरासत में लिया गया है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया था और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था. जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई करेंगे.