Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी चुनौती
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877333
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी चुनौती

  छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. बिलासपुर में चैतन्य बघेल की हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है. उन्होंने हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 12, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी चुनौती

Chhattisgarh Breaking:  छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. बिलासपुर में चैतन्य बघेल की हिरासत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई है. उन्होंने हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चैतन्य को हिरासत में लिया गया है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया था और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था. जस्टिस अरविंद वर्मा के सिंगल बेंच में चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई करेंगे.

TAGS

Chhattisgarh News In Hindi

Trending news

Chhattisgarh News In Hindi
Chhattisgarh के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज, गिरफ्तारी को दी
durg news
छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ 'ऑपरेशन रोहिंग्या', दुर्ग में 321 में से 31 मिले संधिग्ध
CM Vishnu deo Sai
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 186 करोड़ की सौगात, CM साय की बड़ी घोषणा
Bilaspur hit and run
Government of India की कार का कहर, बाइक सवार को टक्कर मारकर भागा ड्राइवर
MP High court
OBC को 27 प्रतिशत रिजर्वेशन पर MP हाईकोर्ट में सुनवाई, छत्तीसगढ़ फॉर्मूले की मांग
mp nagar palika
एमपी में अब नहीं हिलेगी नपा अध्यक्षों की कुर्सी! प्लान तैयार, लागू होने का इंतजार
mp alert news
15 अगस्त को दिल्ली-एमपी में हमले की साजिश नाकाम, लॉरेंस के 6 गुर्गे गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam
ED को चुनौती देने गए पूर्व सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानें पूरा मामला
MP Top News Today
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी बड़ी खबरें
dantewada news
किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक
;