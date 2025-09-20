कार स्टंट मामले में हाईकोर्ट की फटकार, पुलिस गरीबों को करती डंडा, बाहुबलियों को क्यों नहीं?
कार स्टंट मामले में हाईकोर्ट की फटकार, पुलिस गरीबों को करती डंडा, बाहुबलियों को क्यों नहीं?

Bilaspur News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस का डंडा गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर ही क्यों चलता. अमीर और बाहुबलियों पर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं होती.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:15 PM IST
कार स्टंट मामले में हाईकोर्ट की फटकार, पुलिस गरीबों को करती डंडा, बाहुबलियों को क्यों नहीं?

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने एक बार फिर पुलिस की कार्यवाही पर कड़ी टिप्पणी की है. मामला मस्तूरी रोड का है, जहां कुछ युवक अपनी कारों से स्टंट करते नज़र आए. इस पर पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया है कि पुलिस का डंडा आखिरकार सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग पर ही क्यों चलता है? और जब आरोपी कोई बाहुबली या धनी व्यक्ति होता है, तो पुलिस नख-दंतहीन बाघ क्यों बन जाती है?

जानिए पूरा मामला
दरअसल, लावर गांव स्थित एक फार्महाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे कुछ युवक मस्तूरी रोड पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे. कारों की खिड़कियों और सनरूफ पर लटककर उन्होंने न सिर्फ अपनी जान, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दिया. इतना ही नहीं, इन कारों की तेज़ रफ्तार और गुंडागर्दी भरे स्टंट ने नेशनल हाईवे 49 पर जाम की स्थिति भी पैदा कर दी. सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 18 कारों को जब्त किया और आरोपियों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया.

केवल गरीब और दलितों को सख्ती
पुलिस ने कार मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है. लेकिन इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु शामिल थे. उन्होंने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर सख्ती दिखाती है, लेकिन जब आरोपी कोई अमीर, बाहुबली या राजनीतिक रसूखदार होता है तो पुलिस नख-दंतहीन बाघ बन जाती है.

अपराधियों पर उठाएं सख्त कदम
कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब्त की गई 18 गाड़ियाँ हाईकोर्ट की अनुमति के बिना छोड़ी नहीं जाएंगी. साथ ही मुख्य सचिव को शपथपत्र दायर कर बताना होगा कि इन अपराधियों पर आगे क्या कार्रवाई हुई. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इन गुंडागर्दी करने वाले युवकों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. कोर्ट ने साफ कर दिया कि पुलिस की कार्रवाई महज़ दिखावा है और ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है. 23 सितंबर को अगली सुनवाई हैं, जब छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य सचिव अदालत को बताएगा कि इस मामले में अपराधियों पर क्या सख्त कदम उठाए गए.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासुपर

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिविव जज बनने के लिए करनी होगी वकालत; जानिए नियम

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

