'शारीरिक संबंध से इंकार मानसिक क्रूरता है...’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को 11 साल बाद मिला तलाक

High Court News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है कि पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना करना मानसिक क्रूरता मानी जाएगी. 11 साल अलगाव और सुसाइड की धमकी के बाद फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर पति की तलाक अपील मंजूर की गई, साथ ही स्थायी गुजारा भत्ता भी निर्धारित किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:42 PM IST
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुरः हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति को शारीरिक संबंध बनाने से मना करना मानसिक क्रूरता माना जाएगा. मामले में पत्नी ने पति को यह धमकी दी थी कि अगर वह वैवाहिक संबंध बनाएगा तो वह आत्महत्या कर लेगी. फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए पति की अपील पर तलाक मंजूर कर दिया. जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि 11 साल लंबे अलगाव और पत्नी की शारीरिक संबंध के लिए अनिच्छा को मानसिक क्रूरता माना जाएगा. कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को दो महीने के भीतर 20 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देंगे.

दरअसल, यह मामला अंबिकापुर का बताया जा रहा है. 45 साल के पति की शादी 30 मई 2009 को रायपुर की महिला से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के एक महीने बाद पत्नी मायके चली गई और वैवाहिक दायित्व निभाने से मना करती रही. पति ने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक की अर्जी लगाई. 2013 में पत्नी कुछ समय के लिए पति के पास रही, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करती रही और पति को धमकी दी कि यदि वह संबंध बनाएगा तो वह सुसाइड कर लेगी. मई 2014 से पत्नी मायके में रह रही है और पति के अनुरोधों के बावजूद लौटकर नहीं आई.

11 साल से अलग रह रहे पति-पत्नी
पत्नी ने पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया. उसने पहले वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी खारिज कर दी. पति ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और कहा कि फैमिली कोर्ट ने उनके तर्कों को सुने बिना तलाक की अर्जी खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बयान और रिकॉर्ड का अध्ययन किया और पाया कि पति-पत्नी 11 साल से अलग रह रहे हैं.

मानसिक क्रूरता के तहत तलाक संभव
सुनवाई के दौरान पत्नी ने स्वीकार किया कि वह अब पति के साथ वैवाहिक जीवन जारी नहीं रखना चाहती. कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे अलगाव और संबंधों में लौटने से स्पष्ट इनकार मानसिक क्रूरता माना जाएगा. इसके बाद डिवीजन बेंच ने पति की तलाक की अपील को मंजूरी दी. फैसले से यह संदेश मिलता है कि शादी में शारीरिक संबंध से इनकार और लंबे समय तक अलगाव होने पर मानसिक क्रूरता के तहत तलाक संभव है.

