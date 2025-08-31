डाक विभाग का ऐतिहासिक फैसला, हमेशा के लिए बंद हुआ रजिस्टर्ड पोस्ट, जानिए अब कैसे जाएगी चिट्ठी

बिलासपुर। भारतीय डाक विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. कल यानी एक सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद कर दी जाएगी. अब सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही दस्तावेज भेज सकेंगे. दरअसल, ब्रिटिश काल से जारी थी रजिस्टर्ड पोस्ट अब सिर्फ इतिहास बन के रह जाएगी. सोमवार से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का लाभ नहीं मिलेगा. इसको लेकर सरकारी दफ्तरों, अदालतों को भी निर्देश दे दिए गए हैं. इससे ग्राहकों को तेज और सुरक्षित डिलीवरी सुविधा का लाभ मिलेगा.

1 सितंबर यानी सोमवार से डाक विभाग की यह पुरानी और भरोसेमंद सेवा बंद हो रही है. डाक विभाग ने फैसला किया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट को अब पूरी तरह स्पीड पोस्ट में मिला दिया जाएगा. रजिस्टर्ड पोस्ट का इतिहास बहुत पुराना है. यह सेवा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी और अब तक सरकारी दफ्तरों, अदालतों, बैंकों और आम लोगों के लिए अहम भूमिका निभाती रही है.

डाक विभाग ने जारी किया सर्कुलर

चाहे कोर्ट का समन हो, सरकारी आदेश हो या किसी जरूरी दस्तावेज़ की सुरक्षित डिलीवरी… लोग रजिस्टर्ड पोस्ट पर ही भरोसा करते थे. लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी जाएगी. भारतीय डाक विभाग ने इसके लिए पहले ही देशभर के सभी पोस्टमास्टर को सर्कुलर जारी कर दिया था. निर्देश दिए गए थे कि 31 अगस्त तक सभी जरूरी बदलाव पूरे कर लिए जाएं, ताकि 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह सिर्फ स्पीड पोस्ट का ही इस्तेमाल हो सके.

अदालतों पर भी पड़ेगा असर

डाक विभाग का कहना है कि समय बदल गया है. अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिलाने से काम ज्यादा आसान होगा. ग्राहकों को तेज और बेहतर सुविधा मिलेगी और साथ ही विभाग के संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा. इस बदलाव का असर सरकारी दफ्तरों और अदालतों पर भी पड़ेगा.

स्पीड पोस्ट से जाएगी चिट्ठी

अभी तक कई जगह नियमों के अनुसार जरूरी कागजात रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजे जाते थे. लेकिन डाक विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों, अदालतों और संस्थानों से कहा था कि वे 31 अगस्त तक अपने नियमों में संशोधन कर लें, ताकि 1 सितंबर के बाद किसी तरह की परेशानी न हो. डाक विभाग का मानना है कि डिजिटल युग में जब अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो सेवाओं को और तेज और सरल बनाना समय की मांग है. तो अब साफ है कि आने वाले सोमवार, 1 सितंबर से अगर आप कोई चिट्ठी या दस्तावेज़ भेजेंगे, तो वह रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं बल्कि स्पीड पोस्ट के नाम से जाएगा.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

