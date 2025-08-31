डाक विभाग का ऐतिहासिक फैसला, हमेशा के लिए बंद हुआ रजिस्टर्ड पोस्ट, जानिए अब कैसे जाएगी चिट्ठी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2903690
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

डाक विभाग का ऐतिहासिक फैसला, हमेशा के लिए बंद हुआ रजिस्टर्ड पोस्ट, जानिए अब कैसे जाएगी चिट्ठी

Bilaspur News: भारतीय डाक विभाग ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. कल यानी 01 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा पूरी तरह बंद हो जाएगी. इसको लेकर सभी सरकारी अफसरों को भी आदेश दे दिए गए हैं. अब यह सेवा सिर्फ इतिहास बन कर रह जाएगी.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डाक विभाग का ऐतिहासिक फैसला, हमेशा के लिए बंद हुआ रजिस्टर्ड पोस्ट, जानिए अब कैसे जाएगी चिट्ठी

बिलासपुर। भारतीय डाक विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. कल यानी एक सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद कर दी जाएगी. अब सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही दस्तावेज भेज सकेंगे. दरअसल, ब्रिटिश काल से जारी थी रजिस्टर्ड पोस्ट अब सिर्फ इतिहास बन के रह जाएगी. सोमवार से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का लाभ नहीं मिलेगा. इसको लेकर सरकारी दफ्तरों, अदालतों को भी निर्देश दे दिए गए हैं. इससे ग्राहकों को तेज और सुरक्षित डिलीवरी सुविधा का लाभ मिलेगा. 

1 सितंबर यानी सोमवार से डाक विभाग की यह पुरानी और भरोसेमंद सेवा बंद हो रही है. डाक विभाग ने फैसला किया है कि रजिस्टर्ड पोस्ट को अब पूरी तरह स्पीड पोस्ट में मिला दिया जाएगा. रजिस्टर्ड पोस्ट का इतिहास बहुत पुराना है. यह सेवा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी और अब तक सरकारी दफ्तरों, अदालतों, बैंकों और आम लोगों के लिए अहम भूमिका निभाती रही है.

डाक विभाग ने जारी किया सर्कुलर
चाहे कोर्ट का समन हो, सरकारी आदेश हो या किसी जरूरी दस्तावेज़ की सुरक्षित डिलीवरी… लोग रजिस्टर्ड पोस्ट पर ही भरोसा करते थे. लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी जाएगी. भारतीय डाक विभाग ने इसके लिए पहले ही देशभर के सभी पोस्टमास्टर को सर्कुलर जारी कर दिया था. निर्देश दिए गए थे कि 31 अगस्त तक सभी जरूरी बदलाव पूरे कर लिए जाएं, ताकि 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह सिर्फ स्पीड पोस्ट का ही इस्तेमाल हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

अदालतों पर भी पड़ेगा असर
डाक विभाग का कहना है कि समय बदल गया है. अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिलाने से काम ज्यादा आसान होगा. ग्राहकों को तेज और बेहतर सुविधा मिलेगी और साथ ही विभाग के संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा. इस बदलाव का असर सरकारी दफ्तरों और अदालतों पर भी पड़ेगा.

स्पीड पोस्ट से जाएगी चिट्ठी
अभी तक कई जगह नियमों के अनुसार जरूरी कागजात रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजे जाते थे. लेकिन डाक विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों, अदालतों और संस्थानों से कहा था कि वे 31 अगस्त तक अपने नियमों में संशोधन कर लें, ताकि 1 सितंबर के बाद किसी तरह की परेशानी न हो. डाक विभाग का मानना है कि डिजिटल युग में जब अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो सेवाओं को और तेज और सरल बनाना समय की मांग है. तो अब साफ है कि आने वाले सोमवार, 1 सितंबर से अगर आप कोई चिट्ठी या दस्तावेज़ भेजेंगे, तो वह रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं बल्कि स्पीड पोस्ट के नाम से जाएगा.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर

ये भी पढ़ें- रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 30 ट्रेनें रद्द, देखिए लिस्ट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Bilaspur NewsCG News

Trending news

Panna news
पन्ना में वायरल बुखार का कहर, हर रोज 1000 मरीज करा रहें इलाज, जानें बचाव के उपाय
Bilaspur News
मंदिर में पुजारी की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ मिला शव, इलाके में फैली सनसनी
vijay shah
फिर चर्चा में आएं सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री-बोले तुमने कभी शाह के पैरों
shahdol
जब विधायक ही कर रहे ट्रांसफर तो उन्हें ही प्रशासन चला लेने दो, HC की नेताओं को फटकार
shahdol
चोरी करने से पहले धड़ाम से गिरा चोर, फिर दुकान में ऐसे किया हाथ साफ; CCTV वायरल
Niwari
लड़के-लड़कियों के मैच पर बवाल, खिलाड़ी बोलीं- हमारी सहमति से हुआ कोई आपत्ति नहीं
Trains cancelled Raipur Bilaspur
रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 30 ट्रेनें रद्द
Kanker News
कांकेर में 5100 का दरबार! आस्था या अंधविश्वास? बाबा के दावों पर उठे बड़े सवाल
Ladli Bahna Yojana
कब आएगी लाड़ली बहनों की सितंबर वाली किस्त? जानिए अब कितने रुपए मिलेंगे
mp breaking news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
;