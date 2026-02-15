पति ने पांचवी पत्नी को उतारा मौत के घाट, शव को घर से 4-5 किमी दूर पेड़ पर लटकाया; 4 पत्नियां भी छोड़ गई साथ

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी पती ने अपनी पांचवी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी है. आरोपी की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है वहीं बाकी की 3 बीवियां उसके साथ नहीं रहती थी. आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी जिस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया. शव को ठिकाने लगाने में आरोपी के साथी ने भी मदद की है. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

पांचवी पत्नी की हत्या

मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के झपरा गांव का है. आरोपी पति का पहचान गुना राम (58) के रूप में हुई है जिसने बड़ी ही बेरहमी से अपनी पांचवी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है. आरोपी को उसकी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था जिस वजह से उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी और उसकी पांचवी पत्नी दोनों लगभग 20 साल से साथ थे और उनका कोई संतान नहीं था.

कैरेक्टर पर शक और वारदात

बच्चा नहीं होने से दोनों पूजा-पाठ में लीन रहते थे. हालांकि कुछ सालों से आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा था. वारदात 12 फरवरी की है जिस दिन आरोपी ने अपनी पत्नी बंधनी बाईं पर हमला किया. पहले बंधनी को जमीन पर पटका फिर डंडे से उसे जमकर पीटा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने अपने साथी लखन कुम्हरिया के साथ मिलकर शव को घर से 4-5 किमी दूर जंगल में ठिकाना लगा दिया. दोनों ने शव को पेड़ में फंदे से लटका दिया था.

बाहर जाती लेकिन घर नहीं लौटती थी पत्नी

पुलिस ने जंगल में शव को देख आरोपियों का पता लगाना शुरू किया और शव को पीएम के लिए भेज दिया जहां हत्या की पुष्टि हुई है. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया जहां पहले तो दोनों ने मामले को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन सख्ती के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया. आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी घर से बाहर जाती थी लेकिन कई दिनों तक घर वापस नहीं लौटती थी. जिस वजह से उसे पत्नी के चरित्र पर शंका होने लगा. 11 फरवरी को भी वो बाजार गई थी लेकिन रात को वापस नहीं लौटी तो अगले दिन मैंने गुस्सा किया. गुस्से में पत्नी पर वार किया जिसके बाद उसकी जान चली गई थी.

