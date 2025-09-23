बिलासपुर मंदिर में प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़, भगवान गणेश-हनुमान की मूर्तियां खंडित; चांदी के आंख भी गायब
बिलासपुर

बिलासपुर मंदिर में प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़, भगवान गणेश-हनुमान की मूर्तियां खंडित; चांदी के आंख भी गायब

CG News: बिलासपुर में भगवान की प्रतिमाओं के साथ तोड़ फोड़ की गई है. यहां बजरंग बली को अर्पित चांदी के नैन चोरी किए गए साथ ही मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:45 PM IST
bilaspur news
bilaspur news

Hindu God Idols found broken in Bilaspur Temple: बिलासपुर के चकरभाठा क्षेत्र के गाव कड़ार में उस वक्त हडकंप मच गया जब ग्रमीणों को मंदिर में स्थापित भगवान गणेश और हनुमामन जी की प्रतिमाएं खंडित मिली. एक तरफ फर्श पर भगवान गणेश की टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी को अर्पित किए चांदी के नैन भी गायब थे. 

भगवान की मूर्ती के साथ छेड़छाड़
भगवान की प्रतिमाओं के साथ एक बार फिर से छेड़छाड़ हुई है. यहां संगमरमर से बनी भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ी गई है और श्रद्धालुओं द्वारा पवनपुत्र को अर्पित चांदी के नैन भी चोरी कर लिए गए हैं. खंडित मूर्तियों को देख गांव वालों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत कर जल्द से जल्द बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. 

गांववालों ने किया विरोध प्रदर्शन
इस घटना के सामने आते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. आज सुबह बंधवा तालाब के पास स्थित मंदिर में सभी ग्रामवासी इकट्ठा हुए जहां सभी ने एक साथ इस घटना के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन किया. श्रद्धालुओं का कहना है कि इस घटना के बाद से उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है. मामले की तत्काल जांच कर आरोपित को पकड़ा जाए. 

घटना के बारे में ऐसा चला पता
शिकायतकर्ता ने बताया कि तलाब किनारे जब वो नहाने पहुंचा तो देखा कि मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. संगमरमर के टुकड़े जमीन पर पड़े थे, बजरंग बली की आंखे गायब थी. इसके बाद इस घटना की जानकारी गांववालों को दी गई. हालांकि सोमवार देर रात तक आरोपी का पता नहीं चला. जिसके बाद मंगलवार सुबह पूरा गांव आक्रोशित हो गया.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बिलासपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

Bilaspur News

