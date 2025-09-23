बिलासपुर मंदिर में प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़, भगवान गणेश-हनुमान की मूर्तियां खंडित; चांदी के आंख भी गायब

Hindu God Idols found broken in Bilaspur Temple: बिलासपुर के चकरभाठा क्षेत्र के गाव कड़ार में उस वक्त हडकंप मच गया जब ग्रमीणों को मंदिर में स्थापित भगवान गणेश और हनुमामन जी की प्रतिमाएं खंडित मिली. एक तरफ फर्श पर भगवान गणेश की टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी को अर्पित किए चांदी के नैन भी गायब थे.

भगवान की मूर्ती के साथ छेड़छाड़

भगवान की प्रतिमाओं के साथ एक बार फिर से छेड़छाड़ हुई है. यहां संगमरमर से बनी भगवान गणेश की मूर्ति तोड़ी गई है और श्रद्धालुओं द्वारा पवनपुत्र को अर्पित चांदी के नैन भी चोरी कर लिए गए हैं. खंडित मूर्तियों को देख गांव वालों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत कर जल्द से जल्द बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

गांववालों ने किया विरोध प्रदर्शन

इस घटना के सामने आते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. आज सुबह बंधवा तालाब के पास स्थित मंदिर में सभी ग्रामवासी इकट्ठा हुए जहां सभी ने एक साथ इस घटना के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन किया. श्रद्धालुओं का कहना है कि इस घटना के बाद से उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची है. मामले की तत्काल जांच कर आरोपित को पकड़ा जाए.

घटना के बारे में ऐसा चला पता

शिकायतकर्ता ने बताया कि तलाब किनारे जब वो नहाने पहुंचा तो देखा कि मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. संगमरमर के टुकड़े जमीन पर पड़े थे, बजरंग बली की आंखे गायब थी. इसके बाद इस घटना की जानकारी गांववालों को दी गई. हालांकि सोमवार देर रात तक आरोपी का पता नहीं चला. जिसके बाद मंगलवार सुबह पूरा गांव आक्रोशित हो गया.

