Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

बिलासपुर से दिल्ली जाना होगा महंगा, AC से स्लीपर तक का किराया बढ़ा, आज से होगा लागू

Bilaspur Delhi Trains New Fares: भारतीय रेलवे ने आज से ट्रेनों का टिकट बढ़ा दिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भी ट्रेनों के टिकट में इजाफा हुआ है. अब बिलासपुर से दिल्ली जाना भी महंगा हो गया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:39 AM IST
बिलासपुर से दिल्ली की ट्रेनों का बढ़ा किराया
बिलासपुर से दिल्ली की ट्रेनों का बढ़ा किराया

Indian Railways Fares Increased: भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेनों के टिकट में बढ़ाया गया किराया शुक्रवार से लागू हो रहा है. 26 दिसंबर से ट्रेनों का किराया बढ़ रहा है. बिलासपुर से दिल्ली की यात्रा भी अब महंगी होने वाली है. क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए फेयर स्ट्रक्चर में जो बदलाव किया है उसका संशोधित किराया अब लागू हो जाएगा. जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. बिलासपुर से दिल्ली की यात्रा भी आज से महंगी हो गई है. एसी, स्लीपर के टिकट पर किराया बढ़ गया है. जिसका बढ़ा किराया आज से देना होगा. 

13 से 26 रुपए बढ़ा किराया 

बताया जा रहा है कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन-एसी और एसी श्रेणियों हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. बिलासपुर से दिल्ली जाने के लिए अब यात्रियों को 13 से 26 रुपए टिकट पर अतिरिक्त चुकाना होगा. क्योंकि बिलासपुर-दिल्ली की दूरी ज्यादा है और यहां ट्रेनों की संख्या भी सीमित होती है. स्लीपर और प्रथम श्रेणी साधारण कोच में लगने वाले टिकट का किराया बढ़ा दिया गया है. हालांकि भारतीय रेलवे की तरफ से यह भी क्लीयर किया गया है कि सुपरफास्ट अधिभार, आरक्षण शुल्क, और अन्य सहायक शुल्कों में फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

बिलासपुर से दिल्ली के लिए हर दिन 9 से 10 ट्रेनें 

दरअसल, बिलासपुर से दिल्ली जाने के लिए हर दिन छत्तीसगढ़ में 9 से 10 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें स्पेशल ट्रेनें भी शामिल रहती हैं. बिलासपुर से राजधानी, संपर्क क्रांति, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, बिलासपुर दिल्ली साप्ताहिक जैसी ट्रेनें लगभग हर दिन चलती हैं. जहां बिलासपुर से दिल्ली के बीच हर दिन 5 से 7 हजार यात्री सफर करते हैं. ऐसे में बिलासपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों के टिकट में भी बढ़ोत्तरी हो गई हैं, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेबों पर पढ़ेगा. क्योंकि ट्रेनों का बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो गया है. 

भारतीय रेलवे ने बताया कि नया किराया दर 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा, उसके पहले बुक किए हुए टिकटों पर बढ़ा किराया नहीं लगेगा. केवल 26 तारीख से जो टिकट बुक होंगे उसी पर बढ़ा हुआ किराया लागू होगा, इसके अलावा और कोई भी अतिरिक्त शुल्क रेलवे की तरफ से नहीं लिया जा रहा है. इसलिए अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं तो उस पर तुरंत शिकायत करनी चाहिए. छत्तीसगढ़ से चलने वाली लंबी दूरी की सभी ट्रेनों के टिकट में इजाफा हो गया है. 

