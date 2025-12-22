Advertisement
बिलासपुर

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार फिर न्यूड वीडियो मंगाकर करने लगा ब्लैकमेल, दिल दहला देने वाली है कहानी

Bilaspur Social Media Rape Case: बिलासपुर में सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती ने एक युवती की जिंदगी तबाह कर दी. युवक ने दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बनाया और ब्लैकमेल किया. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

Dec 22, 2025, 11:27 PM IST
Bilaspur Rape News

Bilaspur Blackmailing Case: बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती ने एक युवती की जिंदगी तबाह हो गई. इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद युवक ने प्रेम का झांसा देकर युवती का भरोसा जीता. धीरे-धीरे यह रिश्ता अपराध की ओर बढ़ता चला गया. आरोपी ने न केवल युवती के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करता रहा, जिससे पीड़िता मानसिक प्रताड़ना झेलती रही.

पीड़िता की जान पहचान दो साल पहले बेलगहना के सोनपुरी निवासी अरुण कुमार भानु से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. लगातार बातचीत के बाद आरोपी ने खुद को भरोसेमंद साबित किया. 9 सितंबर 2024 को वह युवती को बाइक से घुमाने के बहाने बिलासपुर लाया और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान आरोपी ने मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया.

युवती की जिंदगी बर्बाद
वहीं घटना के बाद आरोपी ने वीडियो का हवाला देकर युवती पर बार-बार मिलने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया. जब पीड़िता ने उससे शादी की बात कही, तो आरोपी का व्यवहार और आक्रामक हो गया. उसने मारपीट शुरू कर दी और वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा. लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर युवती पूरी तरह टूट चुकी थी.

आरोपी को भेजा जेल
बाद में आरोपी द्वारा आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के बाद पीड़िता ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुष्कर्म और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. सीएसपी ने बताया कि शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई.

रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर

