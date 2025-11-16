Advertisement
इंटरकास्ट मैरिज पर सजा? रिटायर्ड अफसर के परिवार का सामाजिक बहिष्कार, समाज के पदाधिकारियों पर केस दर्ज

Bilaspur Intercaste Marriage: बिलासपुर में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर रिटायर्ड अफसर के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है. परिवार ने पनिका समाज के चार प्रांतीय पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 16, 2025, 06:56 PM IST
शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर: इंटरकास्ट मैरिज विवाद में रिटायर्ड अफसर कमल किशोर के परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया. इस मामले में पनिका समाज के चार प्रांतीय पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. परिवार का आरोप है कि विवाह के बाद समाज ने उन्हें बाहर कर दिया और उनके कार्यक्रमों में आने-जाने पर रोक लगा दी. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और सोशल बहिष्कार के कारण परिवार पर मानसिक तनाव की स्थिति बन गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. तारबाहर के डीपूपारा निवासी 62 वर्षीय कमल किशोर परवार, जो कलेक्टर ऑफिस में अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने शिकायत दर्ज कराई. उनके बेटे हितेश परवार ने 4 नवंबर 2024 को साहू समाज की युवती ऋचा साहू से इंटरकास्ट विवाह किया था. विवाह के बाद पनिका समाज के पदाधिकारी परिवार को बाहर करने के लिए बैठक कर निर्णय लिए, जिससे विवाद गहरा गया और परिवार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई.

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
वहीं परिवार का कहना है कि शादी मिलान और 2 मार्च 2025 को हुए रिसेप्शन में सहयोग करने वाले कई अन्य लोग भी समाज से निष्कासित कर दिए गए. आरोपित पदाधिकारियों में पूर्व अध्यक्ष जे.आर. साकत, अध्यक्ष वंशधारी सांवरा, उपाध्यक्ष दशरथ साकत और सचिव थानू राम बघेल शामिल हैं. समाज के नियमों के अनुसार इंटरकास्ट विवाह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और बकरे की दावत का प्रावधान है. इसी आधार पर परिवार के सामाजिक जीवन पर रोक और प्रतिबंध लगाए गए.

मामले की हो रही जांच
परिवार ने बताया कि इस निर्णय के बाद रिश्तेदारों ने दूरी बनानी शुरू कर दी और सामाजिक जीवन पर असर पड़ा. 1 मार्च 2025 को मुंगेली रोड पर हुई समाज की बैठक में कई सदस्यों का निष्कासन किया गया. परवार परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पनिका समाज के चार पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच जारी है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पक्षों की बात दर्ज की जा रही है.

