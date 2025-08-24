कलयुग का श्रवण कुमार! पिता को कर्जमुक्त करने के लिए बेटे ने रची खुद की मौत की साजिश,फिर जो हुआ वो फिल्मी था

Janjgir Champa News: आज के इस कलयुगी दुनिया में श्रवण कुमार जैसा बेटा होना भाग्य और धन की बात होती है. कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से सामने आया है. जहां पैसे के लिए अपने ही अपनों को मौत के घाट उतार देते हैं वहीं एक युवक ने अपने पिता के सिर से कर्जे का बोझ हटाने के लिए खुद को दाव पर लगा दिया. बिलासपुर से मिले इस युवक को देखकर पुलिस भी हैरान है.

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला जिले के पामगढ़ क्षेत्र के कमरीद गांव का है. करीब 4 दिन से लापता कौशल श्रीवास को पुलिस खोज रही थी. लेकिन कौशल का कोई अता पता नहीं. कुछ अगर था तो वो चीजें जो शिवनाथ नदी में उसके डूब मरने की ओर ईशारा कर रही थी. पुलिस को नदी के पुल के पास कुछ सामान मिले थे. पुल के पास पड़ी चलती बाइक, जूता और फोन को देखकर हर किसी ने ये मान लिया थी कि कौशल की नदी में कूदने से मौत हो गई है. हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही थी.

युवक की झूठी कहानी

दरअसल, युवक ने नदी में कूद कर डूब मरने की झूठी कहानी रची थी. युवक ना ही नदी में कूदा ना ही मरा था. युवक के पिता पर लाखों रुपये का कर्जा था और उसके नाम पर 40 लाख का इंश्योरेंस. युवक ने प्लान बनाया कि, अगर वह खुद मृत घोषित हो जाए तो इंश्योरेंस का सारा पैसा उसके घरवालों को मिल जाएगा और पिता के सिर से कर्जे का बोझ कम हो जाएगा.

दिल्ली से बिलासपुर कनेक्शन

4 दिन से लापता युवक को नदी में खोज रही डीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम ने आखिरकार युवक को बिलासपुर से खोज निकाला. जब नदी में युवक का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसकी खोजबीन शुरू की. पुलिस ने देखा कि 20 अगस्त को युवक इंस्टा पर एक्टिव था फिर 23 अगस्त को युवक ने किसी व्यक्ति के फोन से अपने भाई को फोन मिलाया था. इन दो सुराग से पुलिस ने युवक की तलाश तेज कर दी. तलाश के दौरान युवक बिलासपुर में मिला, जो पहले दिल्ली चला गया था. फिलहाल पुलिस की टीम युवक से पूछताछ कर रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जंजगीर चंपा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: नई दुनिया