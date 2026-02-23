Advertisement
बिलासपुर

पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिली तालिबानी सजा, घंटों बंदी बनाया, हाथ-पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, प्रताड़ित किया; रूह कंपा देगी ये घटना

CG News: बिलासपुर में बच्चों के साथ प्रताड़ना का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां क्रिकेट खेल रहे बच्चों को चोर समझकर उनके साथ बर्बरता की गई है.  बच्चों को 3 घंटे तक बंधक बनाया गया, उन्हें मारा गया, मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ-पैर बांधा गया और इस दौरान एक बच्चे के सिर फटने की भी तस्वीर सामने आई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 23, 2026, 09:18 PM IST
bilaspur news
bilaspur news

Bilaspur News: बिलासपुर से दर्दनाक घटना सामने आया है जहां छोटे नन्हें बच्चों को इस कदर प्रताड़ित किया गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. बच्चों को ना सिर्फ डराया धमकाया गया है बल्कि उन्हें बेरहमी से पीटा भी गया है. इस घटना में एक बच्चे के सिर फटने की खबर सामने आई है. बच्चों ने आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं. बच्चों ने बताया कि क्रिकेट खेलते समय उनकी बॉल स्कूल के बाउन्ड्री पार चली गई थी जिसके बाद स्कूल के छात्र और प्राचार्य ने उन्हें अधमरा होते तक मारा है.

मासूम बच्चों के साथ बर्बरता
किसी स्कूल के छात्र और प्राचार्य की ऐसी तस्वीर सामने आएगी ये उम्मीद से भी परे है. तिफरा स्थित विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य और कुछ छात्रों पर छोटे बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है. पुलिस कॉलोनी में रहने वाले मासूम बच्चों के साथ बर्बरता हुई है. खेल-खेल में स्कूल परिसर में गई गेंद को वापस लेने पहुंचे बच्चों को चोर समझकर इनपर प्लास्टिक की पाइप और मोटे लकड़ी से वार किया गया है. सामने आई तस्वीरों में बच्चों के शरीर के कोने-कोने पर जख्म के निशान हैं जो ये बता रहे कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है. 

गला दबाया, सिर फटा और...
बच्चों ने बताया कि अपनी गेंद लेने जब वे स्कूल के अंदर पहुंचे तो उनपर पिछली किसी चोरी का आरोप लगाया गया. बच्चों ने इसका विरोध भी किया लेकिन स्कूल प्राचार्य और कुछ छात्र ने उन्हें बंदी बना लिया गया और फिर  तालिबानी सजा दी जाने लगी. बच्चों को एक कमरे में बंद किया गया, उनके हाथ बांध दिए गए और चिल्लाने की आवाज बाहर न जाए इसके लिए उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया. लगभग 3 घंटे तक उन्हें प्रताड़ित किया गया जिसमें एक बच्चे का सिर भी फट गया और उसके सिर से खून बहने लगा. वहीं एक अन्य बच्चे का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई थी. बच्चों के धमकियां दी जा रही थी कि उनके हाथ-पैर को काटकर घर भेज दिया जाएगा. वहीं पीठ पर लकड़ी और ईंट से हमला किया गया है. 

डेढ़ लाख का लॉस हुआ...
बच्चे ने आपबिती सुनाई जो दिल दहला देने वाली है. उसने बताया कि स्कूल के कागजात पहले  कभी जल चुके थे और इस मामले में उन्हें आरोपी समझा गया था. प्राचार्य कह रहा था कि कागजात जलने से डेढ़ लाख का लॉस हुआ है तुम सब ने ही आग लगाई है.  वहीं स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि परिसर में कुछ महीने पहले हुई चोरी की घटना में ये बच्चे शामिल हो सकते हैं. 

दूसरे बच्चे को भी बनाया बंदी
स्कूल प्रबंधन की बर्बरता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी उन्होंने उस बच्चे के साथ भी बेरहमी से मारपीट की है जो बाकी अन्य बच्चों को खोजने स्कूल पहुंचा था. इस बच्चे और बाकी के अन्य बच्चों को अलग-अलग कमरे में बंद किया गया था और घंटों प्रताड़ित किया गया. अब सवाल ये है कि  क्या शक के आधार पर मासूमों को इस तरह लहूलुहान करना सही है? फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है. रिपोर्ट: शैलेंद्र सिंह ठाकुर,बिलासपुर

Bilaspur News
पुलिसकर्मियों के बच्चों को मिली तालिबानी सजा, घंटों किया गया प्रताड़ित; जानिए मामला
