liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में फंसे चैतन्य बघेल को झटका! हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Chattisgarh Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को EOW की एफआईआर के मामले में नई याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर वह चाहें तो दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में फंसे चैतन्य बघेल को झटका!

दरअसल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए चैतन्य को फिर से नई याचिका दायर करने की छूट दी है. लेकिन यह भी कहा कि अगली याचिका केवल उन्हीं की ओर से होनी चाहिए. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई, जिसमें महेश जेठमलानी जैसे सीनियर एडवोकेट ने भी पैरवी की.

फिर से याचिका दाखिल करने की छूट

हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू की एफआईआर के मामले में चैतन्य बघेल को नई याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे चाहें तो दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली बार याचिका सिर्फ चैतन्य बघेल की ओर से होनी चाहिए, किसी और की ओर से नहीं. बता दें कि चैतन्य ने ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को गलत बताया था. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे, जबकि चैतन्य बघेल की ओर से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन और हर्षवर्धन परगनिया ने बहस की.

18 जुलाई को किया था गिरफ्तार

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि ईडी ने भी शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया है.

रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर

