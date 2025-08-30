Bilaspur News: पहले गर्लफ्रेंड का करवाया गर्भपात, फिर शादी से किया इनकार...बॉयफ्रेंड ने कर दिया कांड
Bilaspur News: पहले गर्लफ्रेंड का करवाया गर्भपात, फिर शादी से किया इनकार...बॉयफ्रेंड ने कर दिया कांड

Chhattisgarh News: बिलासपुर के सरकंडा इलाके में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. युवक पर अपनी प्रेमिका पर गर्भपात का दबाव बनाने और फिर शादी से इनकार करने का आरोप है. युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:35 PM IST
Bilaspur Crime News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकंडा इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक पर प्यार में धोखा देने और शादी से इनकार करने का आरोप लगा है. पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. युवक ने अपनी गर्भवती प्रेमिका को दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया था.

युवक ने शादी से किया इनकार
दरअसल, बिलासपुर के सरकंडा इलाके में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवक ने उससे प्यार का नाटक किया और शादी का झांसा दिया. इस दौरान उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई. युवती जब गर्भवती हो गई तो युवक ने उससे जल्द शादी करने का वादा किया और उसे दवा खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया. गर्भपात के बाद उसने शादी से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद उसने युवती के घर जाकर उसकी मां और बहन के साथ बदसलूकी की और युवती के साथ मारपीट भी की.

जानिए पूरा मामला
प्रेमी के धोखे का शिकार हुई युवती ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सरकंडा क्षेत्र की युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान बंगालीपारा के रहने वाले एक युवक से थी. युवक ने प्यार का झांसा देकर और शादी का वादा करके उससे शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई.

युवक ने जल्द शादी करने की बात कहकर युवती को कुछ दवाइयां दीं, जिससे उसका गर्भपात हो गया. बाद में उसने शादी से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं युवक ने युवती के घर जाकर उसकी मां और बहन के साथ भी बदसलूकी की और युवती के साथ मारपीट की. इस घटना के बाद युवती सीधे थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. नई दुनिया रिपोर्ट के अनुसार युवती की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

;