Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2946577
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

कर्ज में हैं या आर्थिक तंगी से परेशान, तो जरूर करें मां लखनी देवी के दर्शन; दूर होंगे संकट

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कुछ दूरी पर रतनपुर के पास घने जंगल और पहाड़ी पर मौजूद मां लखनी देवी का मंदिर अपनी मान्यताओं की वजह से श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है. मान्यता है कि मां लखनी देवी के दर्शन से हर तरह का आर्थिक संकट दूर हो जाता है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कर्ज में हैं या आर्थिक तंगी से परेशान, तो जरूर करें मां लखनी देवी के दर्शन; दूर होंगे संकट

Maa Lakhani Devi Mandir: अगर आप कर्ज में हैं, जिससे छुटकारा नहीं मिल रहा या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या हाथों में पैसा रुकता नहीं है तो आप अपनी अर्जी लेकर मां लखनी देवी के मंदिर में पहुंच सकते हैं. मान्यता है कि मां लखनी देवी के दर्शन से हर संकट दूर हो जाता है. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से कुछ दूरी पर रतनपुर के पास घने जंगल और पहाड़ी पर मौजूद मां लखनी देवी का मंदिर अपनी मान्यताओं की वजह से श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है. ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन से लोगों की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं.

800 साल पुराना है मां लखनी देवी का मंदिर

लखनी देवी मंदिर करीब 800 साल पुराना बताया जाता है. इस मंदिर को कलचुरी राजवंश के समय बनाया गया था. इस मंदिर में खास तरह का श्री यंत्र है, जिसके दर्शन के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं. मां लखनी देवी को मां लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है. दिवाली और अगहन के महीने में मां के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है. मां को पूजने के लिए गुरुवार के दिन को शुभ माना जाता है. कहते हैं कि गुरुवार मां लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन की गई पूजा फलदायी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- रहस्यमयी मंदिर: नवरात्रि में भी बंद रहता है मां भगवती का ये अनोखा मंदिर, साल में सिर्फ 1 दिन खुलता है कपाट

इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित

इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है. कहा जाता है कि कल्चुरी राजा रत्नदेव तृतीय का राज्य अकाल और महामारी का शिकार हो गया था. राज्य में किसी के पास खाने के लिए दाना नहीं था, शाही राजकोष भी खाली हो गया था. इस समस्या से निजात पाने के लिए विद्वान पंडित ने राजा को मां लक्ष्मी का मंदिर बनवाने के लिए कहा. कहा जाता है कि मंदिर बनने के बाद राज्य में दोबारा खुशहाली आ गई. राज्य को महामारी और अकाल से मुक्ति मिल गई.

इस मंदिर में मां लक्ष्मी का स्वरूप बहुत प्यारा है. यहां मां लक्ष्मी अष्टदल कमल पर विराजमान हैं और मंदिर के बाहर भगवान हनुमान और शिव की बड़ी प्रतिमा भी है, जो मंदिर की भव्यता को बढ़ाती है. दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा और मंदिर को बहुत अच्छे सजाया जाता है. इस दिन खास पूजा से मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

TAGS

BilaspurMandir

Trending news

mp news
रावण का 'भूत' चुरा ले गए चोर! दहन के बाद ढांचे पर किया हाथ साफ, रिक्शे में भर ले गए
jabalpur news
कफ सीरप से बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा मामले में जबलपुर की सप्लाई कंपनी पर छापा
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में 'मरमेड बेबी' का जन्म, दोनों पैर जलपरी जैसे जुड़े हुए थे, हुई मौत
mp news
'मैडम, अब तो मुझे जिंदा कर दो', सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित महिला मांग रही इंसाफ
Chhindwara News
नहीं थम रहा छिंदवाड़ा में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला, जिले में अब तक 9 बच्चों की मौत
Panna news
पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी, खेर माता के दर्शन के बाद मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा
mp invest news
अब एमपी में रोजगार की आएगी बाढ़! 5 अक्टूबर को सीएम गुवाहाटी में बनाएंगे 'प्लान'
smart meter
अब नहीं लगेंगे एमपी में स्मार्ट मीटर! भारी विरोध के बाद लगाई गई रोक, जानिए वजह
Mandsaur News
आग के बीच आस्था या मौत का खेल? मंदसौर में अंगारों से गुजरते लोग देख हर कोई दंग
mp news
छिंदवाड़ा में बढ़ी बच्चों की मौतें, पन्ना में मजदूर की चमकी किस्मत
;