Breaking: बिलासपुर में विद्युत सब स्टेशन में लगी भीषण आग, बिजली आपूर्ति ठप, दूर से दिख रही लपटें

Bilaspur News: बिलासपुर में बड़ी घटना हुई है, यहां के मोपका इलाके में बने बिजली विभाग के सब स्टेशन में अचानक से भीषण आ लगने का मामला सामने आया है. आग इतनी तेज हैं कि लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं. बताया जा रहा है कि यह सब स्टेशन करीब 25 साल पुराना है, ऐसे में आग लगने की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी तो तुरंत ही दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है, जहां दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं. सब स्टेशन से उठती लपटें दूर से ही दिखाई दे रही है, वहीं एहतियातन मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है.

सब स्टेशन को हुआ नुकसान

बिलासपुर के मोपका सब स्टेशन में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. वहीं बिजली आपूर्ति भी बड़े इलाके में ठप हो गई है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं. आग से सबस्टेशन के उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है. अधिकारियों ने इलाके को एहतियातन घेर लिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को परेशानियां न हो. शहर में मौजूद ज्यादातर दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है, ताकि आग को जल्द से जल्द काबू किया जा सके.

480 मेगावॉट क्षमता का सब स्टेशन

बिलासपुर के मोपका में बना यह सब स्टेशन 480 मेगावॉट क्षमता का बताया जा रहा है, जिसमें 320 मेगावॉट बिजली बिलासपुर शहर के अलग-अलग इलाकों में सप्लाई की जाती है. घटना के बाद से ही कई इलाकों में बिजली सप्लाई को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिससे कुछ इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है. हालांकि बिजली विभाग की तरफ से इसकी जानकारी दी जा रही है. क्योंकि अचानक से बिजली सप्लाई बंद होने से आम लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं. जरूरी सेवाओं पर भी बिजली विभाग की व्यवस्थाओं का असर पड़ा है.

आग लगने के कारणों का भी पता लगाने की बात कही गई है, क्योंकि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट ही मोकपा सब स्टेशन में आग लगने शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, बिजली विभाग के बडे़ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं. वहीं शहर के प्रशासन के कई सीनियर अधिकारी भी मोकपा सब स्टेशन पहुंच गए हैं.

