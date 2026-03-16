बिलासपुर में फ्रिज फटने से घर बना आग का गोला, जिंदा जली महिला, लपटों के कारण नहीं निकल पाई बाहर

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सरकंडा थाना क्षेत्र के लिंगियाडीह इलाके में स्थित एक घर में देर रात भीषण आग लग गई. इस दुखद अग्निकांड में 57 वर्षीय जया अग्रवाल की घर के भीतर ही जलकर मौत हो गई. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इस दुर्घटना का मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर में हुआ एक ज़ोरदार धमाका माना जा रहा है. इसके बाद आग इतनी तेज़ी और भयंकरता से फैली कि घर के अंदर मौजूद महिला को भागने का ज़रा भी मौका नहीं मिला.

बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत

घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के लिंगियाडीह इलाके की है. बताया जा रहा है कि एक फ्रिज के अंदर ज़ोरदार धमाका होने के बाद आग तेज़ी से पूरे कमरे में फैल गई, जिससे महिला को भागने का कोई मौका नहीं मिला. सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

दहशत में आ गए लोग

बताया जा रहा है कि यह धमाका इतना ज़ोरदार था कि इसकी आवाज़ सुनकर आस-पास के इलाके में लोगों में दहशत फैल गई. जब तक पड़ोसी और स्थानीय लोग मदद के लिए इकट्ठा होकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर पाते, तब तक आग की लपटें एक विकराल रूप ले चुकी थीं और उन्होंने जया अग्रवाल के कमरे को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था. आग की इन भयंकर लपटों के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.

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जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही सरकंडा पुलिस और दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक उस बुजुर्ग महिला को गंभीर चोटें आ चुकी थीं. घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी जैसे सभी संभावित पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है.

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