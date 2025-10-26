Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhबिलासपुर

खाना के बहाने धर्मांतरण का खेल? मस्तूरी में ग्रामीणों ने लगाया ईसाई धर्म अपनाने का आरोप, जानिए पूरा माजरा

Bilaspur Religious Conversion: बिलासपुर के मस्तूरी में ग्राम हिरी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है. आरोप है कि गोरेलाल टंडन और उनकी पत्नी गरीब ग्रामीणों को खाना और प्रलोभन देकर इसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे. पुलिस ने मौके पर जाकर प्रार्थना सभा की जांच शुरू कर दी और गांव में तनाव बढ़ गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:44 PM IST
खाना के बहाने धर्मांतरण का खेल?
Masturi Village Controversy: बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में धर्मांतरण कराने के आरोप से हड़कंप मच गया है. ग्राम मस्तूरी निवासी सुमित सिंह ने थाना मस्तूरी में आवेदन देकर आरोप लगाया कि ग्राम हिरी में गोरेलाल टंडन और उनकी पत्नी सहोद्रा गरीब और सरल स्वभाव के ग्रामीणों को प्रलोभन और भोजन का लालच देकर इसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे.

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शिकायतकर्ता सुमित सिंह ने अपने आवेदन में बताया कि 26 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे उन्हें सूचना मिली कि ग्राम हिरी में प्रार्थना सभा के नाम पर गोरेलाल टंडन और उनकी पत्नी धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चला रहे हैं. बताया गया कि वहां करीब 60 से 70 ग्रामीण पुरुष, महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, जिन्हें भोजन और आर्थिक मदद का लालच देकर इसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था.

सूचना मिलते ही सुमित सिंह ने तत्काल थाना मस्तूरी प्रभारी को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम के साथ वह और उनके साथी मौके पर पहुंचे. घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि वहां प्रार्थना सभा चल रही थी और कुछ लोग धार्मिक भाषण दे रहे थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह की सभाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार आयोजित की जा रही थीं.

गांव में तनाव का माहौल
इस घटना से ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और गांव में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी पक्षों की सुनवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.  (रिपोर्टः शैलेंद्र सिंह ठाकुर, बिलासपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "बिलासपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bilaspur News

