छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बड़ी लड़ाई, 1000 से ज्यादा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका! जानें मामला

Bilaspur News: क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर एक हजार से ज्यादा शिक्षकों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट में इस पर रोजाना सुनवाई चल रही थी, अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:07 PM IST
Chhattisgarh News: क्रमोन्नत वेतनमान की मांग करते हुए एक हजार से अधिक शिक्षकों ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाओं की संख्या को देखते हुए इस मामले में हाई कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई हो रही थी. हाई कोर्ट के इतिहास में यह दूसरी बार है जब इतनी बड़ी संख्या में एक ही मुद्दे को लेकर याचिका दायर की गई है. हालांकि क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर दायर शिक्षकों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

1000 से ज्यादा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
दरअसल, शिक्षिका सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान देने के हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षा जगत में हलचल मच गई थी. सोना साहू की याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर एक हजार से ज्यादा शिक्षकों ने  क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकीलों ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सोना साहू मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

जानिए पूरा मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है. वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि कानून का सवाल अभी खुला है और इस पर फैसला होना बाकी है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों के वकीलों से पूछा है कि सोना साहू की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला अन्य याचिकाओं पर क्यों प्रभावी हो. जिस आदेश के आधार पर क्रमोन्नति दी गई, वह पंचायत विभाग के शिक्षकों के लिए था. पंचायत विभाग के शिक्षा विभाग में विलय के बाद इसे लागू करने का क्या आधार है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या क्रमोन्नति का लाभ नियुक्ति की तारीख से मिलेगा या विलय की तारीख के बाद.

वकीलों ने क्या तर्क दिया
राज्य शासन की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों ने तर्क दिया कि 2017 का परिपत्र केवल नियमित सरकारी शिक्षकों पर लागू था. याचिकाकर्ता शिक्षक 2018 में  संविलियन के बाद सरकारी कर्मचारी बन गए. इसलिए, उनकी सेवा अवधि की गणना उस वर्ष से की जाएगी, न कि पंचायत सेवा के प्रारंभिक वर्ष से. सोना साहू मामले की परिस्थितियां वर्तमान याचिकाओं से पूरी तरह अलग हैं. इसलिए इसे इन मामलों में एक मिसाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देते हुए सरकार ने तर्क दिया कि नियम के अनुसार पिछली सेवा की गणना केवल तभी की जा सकती है जब विलय से पहले की सेवा नियमित या सरकारी सेवा में हो.(रिपोर्ट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर)

